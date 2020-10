Schumacher en Mazepin in beeld als nieuw rijdersduo Haas?

Volgens het Deense Ekstra Bladet zijn Magnussen en Grosjean inmiddels door Haas op de hoogte gesteld en bedankt voor bewezen diensten. Nog voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal komend weekend zou het nieuwe rijdersduo voor 2021 bekend moeten worden gemaakt. Dat zou naar verluidt dus bestaan uit Mazepin en Schumacher.

Italiaanse media bevestigen dat de Rus en de Duitser daadwerkelijk in beeld zijn bij Haas. Op zich best opmerkelijk, want Schumacher leek lange tijd op weg naar een stoeltje bij dat andere Ferrari-klantenteam Alfa Romeo, terwijl voor de broodnodige inkomsten vele ogen waren gericht op de ervaren Sergio Perez en zijn Mexicaanse pesos.

Met Mazepin lijkt Haas echter te hebben gekozen voor een weliswaar onervaren coureur, maar wel één met nog diepere zakken dan Perez. De jonge Rus – momenteel zesde in het F2-kampioenschap – is zoon van Dmitry Mazepin, een Russische zakenman die na de val van de Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn fortuin heeft vergaard. Mazepin senior heeft al langer z’n oog laten vallen op de Formule 1. Hij was in 2018 dichtbij een overname van Force India, maar Lawrence Stroll was hem voor. Ook met Gene Haas zou zijn gesproken over een Russische overname van de Haas-renstal, maar uiteindelijk is die boot afgehouden. Wel lijkt het er dus op dat zoon Nikita in 2021 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport mag maken.

Schumacher niet naar Alfa Romeo?

De keuze van Haas voor Schumacher zou zo mogelijk nog opvallender zijn. De zoon van Michael Schumacher is weliswaar onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en dus in beeld bij Ferrari-klant Haas, maar het leek er op dat hij volgend jaar bij Alfa Romeo zou worden gestald. Voor die laatste stal zou hij tijdens de eerste training van de Eifel GP zijn F1-debuut maken, maar dat feest ging vanwege het slechte weer niet door. Nu heeft het er dus alle schijn van dat hij bij Haas gaat rijden. Dat zou alles te maken hebben met het feit dat men bij Alfa Romeo toch nog graag een jaar langer door wil met Antonio Giovinazzi (en Kimi Raikkonen).

Einde van een tijdperk

Dat Haas op zoek was naar één of meerdere nieuwe coureurs mag geen verrassing heten. Het team was na vier seizoenen wel uitgekeken op het duo Grosjean/Magnussen en teambaas Guenther Steiner liet al eerder weten een ‘shortlist' met tien gegadigden te hebben. Daarop zouden onder andere Perez en Nico Hülkenberg staan. Dat het team nu lijkt te kiezen voor twee totaal onervaren coureurs is een risico, maar past wel een beetje bij de richting die Steiner voor de komende jaren op wil.

Haas beschouwt 2021 als een overbruggingsjaar, maar wil volgend seizoen al wel rijden met de coureurs die het ook in de jaren daarna – onder de nieuwe reglementen – voor de stal moeten doen. Steiner zei daar onlangs het volgende over: “Met de nieuwe auto moet je in ieder geval een coureur hebben die je al kent. Dan heb je dat tenminste onder controle. Wie het ook zullen zijn, ze moeten in ieder geval voor twee seizoenen tekenen. Ik ben er op tegen om voor 2022 nog te wisselen. Een nieuwe auto en een nieuwe coureur, dat wordt lastig."

De keuze voor twee jonge talenten waarvan er één de nodige financiën meeneemt en de andere voor de nodige publiciteit zorgt is dan misschien nog niet eens zo heel vreemd.