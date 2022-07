Albon tevreden over updates van Williams: “Zagen er sterk uit”

“Het voelde prima aan”, zegt Alexander Albon over de upgrade van Williams. “Het was anders. Het was tricky, omdat men niet veel kon rijden in de eerste training. Dat is echter wel van belang als je nieuwe onderdelen hebt, maar we hebben dus niet veel kunnen rijden. Aan het einde van de tweede sessie hadden we ook nog een klein probleem, waardoor we geen echte lange run hebben kunnen doen. We hebben misschien zes of zeven getimede ronden gereden, maar we zagen er elke keer dat we op de baan waren best sterk uit. Dat is goed.”

Albon, goed voor P14 in de tweede oefensessie, hoopt dat Williams zich voor de zaterdag op Silverstone nog verder kan verbeteren. “Hopelijk krijgen we de auto in een goed window en vinden we de balans waarmee ik kan pushen. Als ik het vertrouwen kan vinden, dan zou dat op zich al een goede prestatie zijn”, aldus Albon, die in de kwalificatie Q1 wil overleven. “Q2 is een voor de hand liggend doel voor ons, dus het is goed om daarop te hopen.”

Nicholas Latifi, de teamgenoot van Albon, moet het in Groot-Brittannië nog stellen met het oude materiaal. Williams had namelijk te weinig tijd om voldoende onderdelen te produceren om ook de Canadees van het nieuwe pakket te voorzien.

