Mercedes: “Stap vooruit gezet met updates op Silverstone”

“Het lijkt erop dat we een stap vooruit hebben gezet, aangezien we normaal gesproken nooit zo dicht aan de top staan op een vrijdag”, zegt Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, tegen Sky Sports. Lewis Hamilton klokte in de tweede vrije training voor de Britse GP de tweede tijd achter Carlos Sainz. Zijn teamgenoot George Russell was met de achtste tijd minder snel, maar Shovlin is in elk geval positief over de race pace van zijn team.

“Ik heb wel het vermoeden dat er nog iets meer inzit bij Ferrari en Red Bull, maar onze lange runs waren ook bemoedigend”, vervolgt Shovlin. “Normaal gesproken zien we in de lange runs een gat van een halve seconde of zelfs zeven á acht tienden naar de snellere teams. Dat leek nu echter niet het geval. Dus misschien past dit circuit beter bij onze wagen. We hebben zeker nog veel werk te doen. We stuiteren nog veel en het is nog tricky in de snelle secties, maar hopelijk hebben de updates ons op het juiste spoor gezet.”

Mercedes gaat voor de kwalificatie geen al te grote aanpassingen meer doorvoeren, aangezien dat eerder dit seizoen niet altijd even goed heeft gewerkt. “We hebben in eerdere weekenden van alles geprobeerd”, aldus Shovlin, gevraagd naar de rijhoogte van de W13. “We hebben geleerd dat het doen van grote veranderingen voor de kwalificatie geen geweldig idee is. Als je het verkeerd doet, dan zit je ermee opgescheept in zowel de kwalificatie als de race.”

“We zijn hier best agressief begonnen en misschien zit er nog iets meer in, maar zoals ik al zei: we hebben van alles geprobeerd, maar dat is ook de juiste aanpak voor een vrijdag”, vertelt Shovlin. “Er zijn banen waar onze auto het goed doet. We hebben net drie hobbelige, langzamere stratencircuits gehad, waarvan we begrijpen waarom we het daar iets lastiger hadden. We kunnen nu gaan proberen het te verbeteren.”

