Weerbericht F1 GP Silverstone: Buien, maar droge race op zondag?

De tiende Grand Prix van 2022 wordt verreden op het legendarische circuit van Silverstone. In dit artikel lees je de weersverwachting voor het hele raceweekend. De trainingen, kwalificatie en de race zijn allemaal ’s middags. De kwalificatie is zaterdag tussen 16.00 en 17.00 uur. De race start zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Buien op vrijdag

Vrijdag wordt een buiige dag in Silverstone en omstreken. Naarmate de middag vordert neemt de buienkans af en komt er meer ruimte voor de zon. Het kwik loopt dan op naar een graad of 20. De kans is groot dat de eerste training (deels) nat verloopt. Tijdens de tweede training is het waarschijnlijk wel droog, maar mogelijk heeft het circuit nog wat natte plekken.

Zaterdag een bui, zondag droog

Voor zaterdag is de weersverwachting nog wat onzeker. In Wales en het noorden en westen van Engeland wordt het een natte dag en in Londen blijft het droog. Bij Silverstone zal het droge weer overheersen, maar een enkele bui is zeker mogelijk. Deze bui zou ook precies tijdens de kwalificatie kunnen voorkomen.

Zondag is er een afwisseling van wolken en zon. Zeer waarschijnlijk blijft het tijdens de race droog, maar helemaal uitgesloten is een bui niet. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden.