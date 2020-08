Zanardi mag intensive care van Milanees ziekenhuis verlaten

De oud-F1-coureur en paralympiër was twee maanden geleden betrokken bij een zwaar ongeluk met z’n handbike. Hij kwam op 19 juni in de buurt van Siena op een bergweg frontaal in botsing met een vrachtwagen. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op en even werd zelfs gevreesd voor zijn leven.

Direct na zijn ongeluk werd Zanardi enkele malen geopereerd en vervolgens overgebracht naar een revalidatiekliniek. Daar ging zijn conditie echter zo hard achteruit dat hij eind juli in allerijl naar de intensive care van het San Raffaele Hospital in Milaan werd overgebracht voor een nieuwe ingreep. Inmiddels is zijn toestand zodanig verbeterd dat hij de intensive care mag verlaten, zo laat het ziekenhuis weten.

Voormalig Formule 1-coureur Zanardi kende zijn grootste successen in de autosport in het Amerikaanse CART-kampioenschap. Hij won er twee titels, maar verloor in 2001 beide benen bij een crash op de Lausitzring. Zanardi keerde vervolgens nog terug in de autosport, was jarenlang een vaste kracht in het WTCC en had ook gastoptredens in het IMSA en de DTM. Bovendien ontwikkelde Zanardi zich tot een begenadigd handbiker. Op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016 pakte de Italiaan in totaal vier gouden medailles.