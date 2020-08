Mercedes: "Hebben fout gemaakt in strijd met Verstappen om P2"

Bottas kon Hamilton op zaterdag het vuur aan de schenen leggen en beloofde na de kwalificatie ook meteen om 'op zondag iets te proberen in de eerste bocht'. Op het moment suprême kwam daar een etmaal later echter niets van terecht. Sterker nog: in plaats van aanvallen moest Bottas juist in de achteruitkijkspiegels turen en zag hij Max Verstappen en Lance Stroll opdoemen. Beide heren wisten de Fin nog voor de eerste bochtencombinatie te passeren, waardoor zijn zondagmiddag andermaal in het teken van schadebeperking stond.

Die schadebeperking bracht hem uiteindelijk naar P3, al had er volgens Vowles nog wel meer ingezeten. "Toen Valtteri P3 weer in handen had, keken we naar de opties om hem nog verder naar voren te brengen. Eigenlijk waren er twee opties", zegt Vowles in de 'debrief' van Mercedes uit - waarbij het merk samenwerkt met Motorsport.com. "De eerste is om langer door te gaan en Verstappen in een vroege pitstop dwingen. Langer doorgaan dus, een overcut doen en vervolgens een inhaalactie op de baan maken. De tweede optie bestaat logischerwijs uit de undercut, daar weten fans doorgaans iets meer van. Maar om dat te kunnen doen moet je wel dicht achter de voorliggende auto zitten. In de eerste stint was dat niet het geval. Onze banden werden minder en we konden niet in de buurt van Verstappen komen. Dat was wel logisch, omdat Valtteri eerst in verkeer reed en daar iets van zijn banden moest opofferen."

Doordat Verstappen zelf nog meer worstelde met zijn banden - getuige de vele boordradio's - kwam de undercut van Mercedes er niet: Verstappen ging op zijn buurt juist eerder naar binnen. Maar volgens Vowles waren de kansen van Mercedes daarmee nog niet verkeken. "Tijdens de tweede stint kregen we wel een kans om een undercut te proberen, al was het een kleine en vooral kortstondige kans. We hadden ongeveer één ronde de tijd om te reageren en om met een setje mediums voor de undercut te gaan. Dat was rond de 39ste ronde. We hebben het aan de pitmuur besproken, maar werden een beetje afgeleid door de naderende onweersbui en dachten ook een goede kans te maken door juist langer door te rijden."

Mercedes zag zodoende af van de undercut en liet Verstappen weer eerder binnenkomen dan Bottas. "Dat is met de kennis van nu de verkeerde keuze gebleken. Uiteindelijk hadden we de kans voor de undercut moeten pakken." Na die gemiste kans kon Bottas geen druk meer zetten op Verstappen en besloot Mercedes de Fin nogmaals binnen te halen, om helemaal zeker te zijn van het extra punt voor de snelste raceronde. Dat Bottas tijdens zijn derde stint niet dichterbij kwam aan Verstappen, viel de Mercedes-strategen trouwens ook tegen. "We gingen bij onze tweede stop naar softs, maar om eerlijk te zijn dachten we op basis van onze modellen dat we op zowel de softs als ook de mediums een goede kans maakten om hem [Verstappen] te pakken. Maar toen Valtteri op die banden naar buiten kwamen, waren we verbaasd dat hij niet de tijden konden rijden die we wel nodig hadden. Valtteri moest zijn banden managen om oververhitting tegen te gaan, veel meer dan door ons verwacht. Daardoor konden we de verwachte inhaalactie toch niet maken."

VIDEO: De volledige debrief van Mercedes na de Spaanse GP