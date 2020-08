F1-rijders willen outlaps bespreken na incident Magnussen-Ocon

Ocon kwam fors in aanraking met de muur tijdens de derde vrije training voor de Spaanse GP, nadat hij tussen bochten 3 en 4 moest uitwijken voor de langzaam rijdende Magnussen. De Haas F1 Team-coureur was bezig met een langzame ronde om zijn banden te koelen, terwijl Ocon probeerde zijn banden op te warmen nadat hij uit de pits kwam. Beide coureurs en de stewards zagen het als een ‘ongelukkig’ incident, waardoor er geen straffen werden uitgedeeld. Gedurende de kwalificatie in Barcelona was er echter een herhaling van langzaam rijdende auto’s die een poging deden om hun banden af te koelen. Daardoor ontstond een treintje met auto’s in de laatste sector.

Ocon noemt de praktijken, die ook in Silverstone al zichtbaar waren, ‘onacceptabel’ en ‘gevaarlijk’. "Het kan gevaarlijk zijn als er iemand op racesnelheid aankomt. Dit is een trend geworden. In warme omstandigheden zijn we in de cooling down-ronde een minuut langzamer. Dat is heel, heel langzaam.” De Franse Renault-coureur draagt ook een oplossing aan om het probleem te verhelpen. “We zouden een limiet nodig hebben, een minimumtijd per ronde. Voor het begin van mijn laatste ronde hield ik de koppeling in en stopte ik. Ik reed letterlijk nul kilometer per uur in het midden van de rij. Het is tegenwoordig heel extreem.”

Grand Prix Drivers’ Association-directeur Romain Grosjean vertelde dat de kwestie tijdens de volgende rijdersbriefing wordt besproken en gaf toe dat er zorgen over de veiligheid bestaan over het snelheidsverschil tussen auto’s in een snelle ronde en een afkoelrondje. “Het is een veiligheidskwestie. Ik kan je een ding vertellen, je voelt je helemaal niet op je gemak als je zo langzaam rijdt, terwijl andere auto’s zo snel gaan. Als het snelheidsverschil op Silverstone 1 minuut en 15 seconden is, en hier 45 seconden, dan is dat verschil veel te groot.”

Grosjean legde uit dat de fluctuerende temperatuur van de Pirelli-banden de coureurs dwingt om zo langzaam te rijden ter voorbereiding op een nieuwe snelle ronde. "We moeten in één ronde 30 graden aan bandentemperatuur verliezen", zei de Fransman. "Om dat voor elkaar te krijgen, moet je zo langzaam rijden als je kan, zoveel mogelijk tijd doorbrengen en geen belasting voor de banden genereren. We hebben al een aantal keer gezegd dat er ooit iets gaat gebeuren. Vrijdagochtend hebben we een spannend moment gezien [met Ocon en Magnussen], maar gelukkig was het niet op al te hoge snelheid. Het voelt echter niet goed."

Met medewerking van Luke Smith