Seidl: McLaren gaat strijd om derde plaats ‘niet opgeven’

McLaren beleeft een veelbelovende start van het seizoen 2020, met als hoogtepunt de podiumplaats van Lando Norris in de openingsrace van het seizoen in Oostenrijk. Sindsdien rijden Norris en teamgenoot Carlos Sainz Jr. vrijwel iedere race vooraan in de middenmoot mee, waardoor het team na de Spaanse Grand Prix vierde staat in het kampioenschap voor constructeurs, slechts één puntje achter Racing Point en één punt voor Ferrari. Gevraagd door Motorsport.com of P3 in het kampioenschap een realistische ambitie is voor McLaren zei Seidl dat het lastig wordt om Racing Point op pure snelheid bij te houden, maar hij belooft wel dat zijn team “niet opgeeft zolang er een kans is”.

“Qua pure snelheid van de auto vechten wij met Ferrari en Renault”, zei Seidl. “We moeten hier realistisch over zijn. Als het Racing Point lukt om het potentieel van deze auto volledig te benutten, dan is het lastig om tegen ze te strijden. Maar met onze coureurs en ons niveau qua uitvoering is er altijd de kans om met ze te strijden, en dat geldt ook voor één Red Bull. Dat is waar we op mikken. Dit gevecht om P3 geven wij niet op zolang er een kans is.”

Seidl gelooft dat McLaren momenteel qua snelheid ‘duidelijk de vierde auto’ op de grid heeft en dat het in Woking gevestigde team haar betere aanpak van een raceweekend kan gebruiken om de strijd aan te gaan met Racing Point. “In de race hadden we duidelijk de vierde snelste auto en we zitten niet ver van Racing Point, wat heel bemoedigend is en het laat zien dat we een goede stap vooruit hebben gezet met de auto. We hebben vorig jaar ook gezien dat we ten opzichte van andere teams veel punten hebben gescoord door de races op een goede manier uit te voeren. Dat geeft mij ook veel vertrouwen dat we een sterk raceteam hebben, samen met de steun vanuit de fabriek.”

Sainz werd in Barcelona zesde en zag teamgenoot Norris op P10 het laatste puntje pakken. Dat deed men op een circuit dat de achterstand van de McLaren MCL35 op lage snelheid benadrukte. De komende races worden op Spa-Francorchamps en Monza verreden en dat zijn volgens Seidl betere circuits voor McLaren. “Ik kijk ernaar uit om te zien wat we kunnen op Spa”, zei de Duitser. “We hadden daar vorig jaar een sterke race. We weten dat de zwakke plek van onze auto vooral bij lage snelheden voorkomen, dus we kijken uit naar circuits waar weinig op lage snelheid wordt gereden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper