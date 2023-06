F1 Spanje live: Volg de tweede vrije training

Max Verstappen houdt ervan om een Formule 1-weekend sterk af te trappen en dat bewees hij maar weer eens in de eerste vrije training in Spanje. Hij kwam in zijn run op de zachte band tot een rondetijd van 1.14.606. Daarmee was hij vijf seconden sneller dan de snelste tijd van de eerste vrije training van vorig jaar, om het verschil tussen de twee lay-outs in perspectief te zetten. De coureurs slaan de laatste chicane over en gaan nu met hoge snelheid door twee rechterbochten.

In die laatste twee bochten waren er voor meerdere coureurs, onder wie Sergio Perez, Lewis Hamilton en Lando Norris, wat problemen met gestuiter. Dat Perez nog niet helemaal de flow te pakken had, bleek uit zijn rondetijd van 1.15.374. Dat betekende een verschil van ruim zeven tienden van een seconde tussen de Red Bull-teamgenoten. Kortom, de Mexicaan moet in de tweede vrije training tijd zien te vinden.

Achter Perez waren de verschillen minimaal. Verstappen had een marge van zeven tienden naar P2, maar vanaf Perez bedroeg het verschil naar P20, Alexander Albon, slechts 1,3 seconde. Er waren dan ook genoeg verrassingen in deze lijst. Zo was Esteban Ocon met zijn derde tijd best of the rest terwijl Nyck de Vries als grootste verrassing de vierde tijd in handen had. De Nederlander was 0,898 seconde langzamer dan Verstappen en was een van de vijf coureurs die binnen een seconde van de kampioenschapsleider wist te komen. Achter de AlphaTauri-coureur waren het Pierre Gasly en Fernando Alonso die kort op elkaar zaten.

Er was in de eerste vrije training veel te doen om Ferrari, aangezien zij met een stevig updatepakket met onder meer een nieuwe vloer en sidepods een stap vooruit hopen te zetten. De eerste training was niet per se hoopgevend, aangezien Charles Leclerc de negende tijd noteerde, gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz. Daarbij moet gezegd worden dat Leclerc nog met de oude 'badkuip'-sidepods reed, Sainz reed met de nieuwe sidepods die meer in stijl met de Red Bull-sidepods zijn. Bij Mercedes reden Lewis Hamilton en George Russell veel ronden op de prototypeband van Pirelli, die vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië gebruikt zullen worden. Richting het einde van VT1 noteerde Russell op de zachte band de tiende tijd, Hamilton moest genoegen nemen met de twaalfde tijd.

Kan Perez het enorme gat naar Verstappen van VT1 in VT2 dichten? Weet De Vries zijn vorm vast te houden in de AT04? Waartoe zijn Ferrari en Mercedes in staat na een ietwat tegenvallende eerste training en gaan de Alpines nu het gevecht aan met Aston Martin? De tweede vrije training, die om 17.00 uur begint, moet antwoord geven op deze vragen en meer.