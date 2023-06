F1 Spanje live: Volg de race

Officieel spreekt de Formule 1 nog van de achtste ronde van het kampioenschap, al is de Grand Prix van Spanje de zevende race van het seizoen na de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is opnieuw het toneel van de Spaanse Grand Prix, al lijkt Madrid in de toekomst ook op een plek op de Formule 1-kalender te azen. Voor nu blijft de F1 in Catalonië, waar de coureurs over een 'nieuwe', oude lay-out rijden. De laatste chicane is verdwenen en de coureurs gaan nu weer ouderwets snel door de laatste twee rechterbochten.

Dat is ook meteen een van de uitdagingen voor de race van vandaag, die 66 ronden telt over het 4,6 kilometer lange circuit in de gemeente Montmeló. Die laatste twee bochten zorgen ervoor dat de linker voorband onder meer druk komt te staan, en zoals Sergio Perez aangaf kunnen deze banden makkelijk oververhit raken als je in die bochten ook nog eens achter iemand rijdt. Kortom, bandenmanagement gaat vandaag een belangrijke rol spelen.

Het belooft voor veel coureurs hoe dan ook een interessante race te worden. Voor Charles Leclerc is dat in de negatieve zin. Hij had zaterdag totaal geen snelheid in de SF-23 zitten en strandde in Q1 al op de negentiende plaats. Ferrari heeft besloten om de gehele achterkant, waar de Monegask over klaagde, te vervangen en daarom zal hij vanuit de pitstraat moeten starten. Kan hij van helemaal achteraan toch nog in de punten eindigen?

Wie ook aan de bak moet, is Perez. Hij wilde na het dramatische weekend in Monaco voor een goed resultaat gaan in Spanje, maar maakte het zichzelf in de kwalificatie niet makkelijk. Hij gleed door de grindbak in bocht 5 en kon vervolgens geen snelle tijd meer noteren. Hij zal van de elfde plek moeten komen. Teamgenoot Max Verstappen, die van pole vertrekt, gaf na de kwalificatie aan dat hij verwacht dat Perez wel naar de tweede plaats kan rijden. "Normaal gezien moet dat wel met de snelheid die wij in de auto hebben", aldus de Nederlander.

Daarnaast zal Pierre Gasly na zijn zes plaatsen gridstraf voor het hinderen van Carlos Sainz en Verstappen in Q1 vanaf de tiende plek starten. Hij gaf zo een positie cadeau aan Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Oscar Piastri. Coureurs die van de eerste startrij beginnen, hebben in Barcelona het meeste succes gekend in het verleden, waardoor de kansen op papier groot zijn voor Verstappen, die hier zijn veertigste F1-zege kan pakken. Sainz kan op zijn beurt vanaf de tweede startplaats voor een groot feest zorgen in Spanje én Italië, waar Ferrari sinds de Oostenrijkse Grand Prix van vorig jaar naar een zege snakt.

Naast al deze ingrediënten is er ook nog eens kans op regen tijdens de race. Het belooft een mooie middag te worden in Spanje en met het liveblog van Motorsport.com hoef je niks te missen van de Spaanse Grand Prix. Het verslag wordt ondersteund met de laatste video's van Viaplay en de laatste updates door onze Formule 1-journalisten ter plaatse.