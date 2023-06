Al in Q1 kwam Pierre Gasly twee keer onder het vergrootglas van de stewards te liggen. De Fransman hinderde in eerste instantie Carlos Sainz in de voorlaatste bocht en zat richting het einde van die sessie Max Verstappen in de weg. Hij snelde in Q3 naar een indrukwekkende vierde tijd, maar daar stond dankzij deze twee incidenten een groot vraagteken achter. De Alpine-coureur moest zich bij de stewards melden voor het hinderen van Sainz en Verstappen.

De stewards hebben in beide gevallen geconstateerd dat Gasly de coureurs inderdaad onnodig hinderde. Hij krijgt voor het in de weg rijden van Sainz drie plaatsen gridstraf en voor het hinderen van Verstappen komen er nog eens drie plaatsen gridstraf bij. Zo ziet hij zijn mooie vierde startplaats veranderen in de tiende positie. Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Oscar Piastri schuiven een plek op de startgrid op.

In het geval van het hinderen van Verstappen leggen de stewards, na het bestuderen van de beschikbare informatie, uit: "Het team verzuimde om Gasly te waarschuwen voor Verstappen, aangezien hem verteld werd dat de coureurs achter hem aan een langzame ronde bezig waren." De uitleg voor het incident met Sainz luidt iets anders. "Gasly gaf aan dat hij wist dat Sainz achter hem zat, maar hij had niet het gevoel dat hij er iets aan kon doen om te voorkomen dat hij hem zou hinderen vanwege de hoge snelheden in dat gedeelte, ook gezien het feit dat Leclerc en Sainz dicht achter elkaar reden. De stewards oordelen echter dat hij iets meer naar rechts had kunnen sturen op de exit van bocht 13."

Russell ontsnapt aan straf

De stewards hadden het er na de kwalificatie in Spanje maar druk mee, aangezien zij ook George Russell op het matje hadden geroepen. Reden daarvoor was het opmerkelijke incident op start-finish met Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De twee coureurs zetten met DRS open nog aan voor een snelle ronde in Q2, maar Russell bewoog naar links waar Hamilton zat. Het resulteerde in contact en wat schade aan de voorvleugel van Hamilton, maar ze ontsnapten aan een crash.

Wel moest Russell zich dus nog even melden bij de stewards om uitleg te geven. Hij zou namelijk 'abnormaal' van lijn zijn veranderd, waarmee hij dit incident veroorzaakt zou hebben. Nadat de stewards hadden gesproken met Russell en de teamvertegenwoordiger van Mercedes, besloten zij dit incident af te doen met een formele waarschuwing voor zowel Russell als het team.

"Russell verklaarde dat hij net begon aan zijn snelle ronde en dat hij vooruitkeek, en niet in zijn spiegels had gekeken", delen de stewards mee. "Zijn team had hem niet geïnformeerd over het naderen van Hamilton. Als verzachtende omstandigheid: hij reageerde op de auto voor hem (Sainz) die net klaar was met zijn snelle ronde. Bovendien reed Russell aanzienlijk langzaam in zijn outlap om te voorkomen dat hij Verstappen en Sainz in de weg zou zitten."

Zowel Russell als Hamilton deed het incident na de kwalificatie af als een gevalletje miscommunicatie. "Ik wist niet eens dat hij daar zat", verklaarde Russell. "Ik begon aan mijn ronde en wilde de slipstream van Sainz pakken. Gelukkig gebeurde er niets ernstigs", aldus de Brit. Teamgenoot Hamilton deed uit de doeken: "Ik begon aan mijn ronde en het leek erop dat George de pits in zou gaan vanwege zijn lijn in bocht 13. Maar toen kwam hij terug. Hij had een langzame start [van de ronde], dus ik dacht dat ik een slipstream kreeg. Hij begon wat van lijn te veranderen dus ik ging door met mijn ronde. Een miscommunicatie."

Video: Het incident tussen Russell en Hamilton in Q2 in Spanje