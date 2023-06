Charles Leclerc kampte zaterdag met een onbekend probleem in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, waardoor hij al in Q1 werd uitgeschakeld. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar bleef steken op P19 en hield alleen Logan Sargeant achter zich. Zondagochtend hebben Ferrari en Leclerc besloten deze negentiende startplek op te geven voor een start vanuit de pitstraat. Op deze manier kunnen zij meer dingen aan de wagen veranderen dan normaal gesproken is toegestaan onder de parc fermé-regels.

Ferrari vervangt onder meer de achterwielophanging en versnellingsbak van Leclerc. De Scuderia stuurt de vervangen onderdelen terug naar Maranello voor een uitgebreide analyse van het probleem. “Charles voelde zich vanaf het begin van de kwalificatie heel oncomfortabel in de auto en had er geen vertrouwen in”, zegt Ferrari-engineer Jock Clear. “We maken dus van de gelegenheid gebruik om de versnellingsbak te wisselen, alsmede de hele achterkant, om ongewenste factoren weg te nemen. We hebben er nog niet naar kunnen kijken, aangezien we daar vanwege parc fermé nog geen tijd voor hebben gehad.”

Clear vertrouwt erop dat Leclerc met de nieuwe achterkant een betere race zal hebben op het Circuit de Barcelona-Catalunya. “De nieuwe achterkant zou hem weer vertrouwen moeten geven. Dus wat er ook aan de hand was, het is nu opgelost. Hopelijk krijgen we hem terug in de punten”, besluit Clear.

Video: Leclerc snel klaar in kwalificatie GP Spanje