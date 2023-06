Mercedes content met upgrade: “Geen vraagtekens meer”

Mercedes wilde twee weken geleden voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een upgrade introduceren, maar de race op Imola werd afgelast vanwege de overstromingen in Noord-Italië. Daarom kon het merk met de ster de nieuwe onderdelen pas in Monaco in gebruik nemen, hoewel dat circuit verre van representatief is voor de rest van de kalender. Barcelona, waar dit weekend wordt geracet, schetst een veel betrouwbaarder beeld. En dat beeld is volgens Toto Wolff positief.

“Het is solide”, zegt Wolff over de Mercedes-upgrade. Lewis Hamilton leek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje mee te gaan doen aan het gevecht om een plek op de voorste startrij. In de slotfase van Q2 liep hij echter schade op bij een botsing met teamgenoot George Russell. Hamilton plaatste zich, in tegenstelling tot Russell, nog wel voor Q3. Daarin eindigde hij als vijfde, wat door de straf van Pierre Gasly P4 wordt op de grid.

“Ik denk dat we pal achter Max Verstappen hadden moeten staan. Na de derde vrije training voelde het alsof we nog iets in de tas hadden. Daarom is de teleurstelling zo groot, want we hadden er meer van verwacht”, aldus Wolff. In Q3 was het gat tussen Verstappen en Hamilton ruim een halve seconde. Toch is Wolff blij met de upgrade. “Ik denk dat dit een nieuwe basis is. Van hieruit kunnen we verder werken met een zekere stabiliteit, zonder vragen te hoeven stellen over bepaalde onderdelen van de wagen, zoals het bodywork, de vloer of de voorwielophanging. Dit staat nu en hiermee gaan we verder.”

“Van hieruit kunnen we op zoek naar meer snelheid, downforce en dergelijke. Uiteraard wel met het voorbehoud dat je het nog helemaal verkeerd kan hebben qua banden. Daarom zie je die enorme schommelingen tussen teamgenoten en schommelingen qua snelheid, afhankelijk van de buiten- en baantemperatuur”, vervolgt Wolff. Op de vraag van Motorsport.com hoe groot hij het verschil met Red Bull nu schat, antwoordt de Oostenrijker: “Dat weet ik oprecht niet. Verstappen zit op een ander niveau. Het is pijnlijk om dat te zeggen, maar het is wel zo. Red Bull heeft het beste werk geleverd en de coureur rijdt uitstekend. Ze zijn ver weg en het is aan ons om dat onder controle te krijgen.”

Video: Hamilton en Russell botsen in kwalificatie GP Spanje