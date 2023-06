F1-stats: Succes komt in GP Spanje in Barcelona vooral van voren

Het in Montmelo gelegen Circuit de Barcelona-Catalunya is voor de teams en coureurs zeer bekend terrein dankzij de testdagen die er jarenlang traditiegetrouw verreden werden. Dit jaar biedt het circuit een iets andere uitdaging met het verdwijnen van de chicane in de laatste sector. Nu gaan de coureurs weer met hoge snelheden door de laatste twee bochten, zoals dat ook het geval was in de eerste Grand Prix van Spanje op het circuit van Barcelona, in 1991.

In de 32 races die sindsdien zijn verreden, zag dit Spaanse circuit 16 verschillende winnaars. Twee coureurs delen de eer van meeste zeges in Barcelona: Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Beide coureurs wonnen de race 6 keer, maar het is Hamilton die met 5 op een rij de langere winstreeks in handen houdt. Schumacher won de race 4 keer op rij, van 2001 tot en met 2004.

Sinds 2014 hebben Mercedes en Red Bull Racing de zeges in Barcelona onder elkaar verdeeld, met 7 zeges voor het Duitse merk en 2 voor het team uit Oostenrijk. In beide gevallen was het Max Verstappen die de zege pakte met Red Bull. In 2016 debuteerde Verstappen bij Red Bull en wist hij meteen die race te winnen na een lang duel met de ervaren Kimi Räikkönen. Hij tekende daar meteen voor de kleinste winstmarge op het Circuit de Barcelona-Catalunya: slechts 0.616 seconde maakte toen het verschil tussen de zege voor Verstappen en de tweede plaats voor Räikkönen. Schumacher heeft de grootste winstmarge op zijn naam staan. In 1995 kwam hij met een voorsprong van 51,988 seconden over de streep. Ook al ging het de afgelopen jaren vaak tussen Mercedes en Red Bull, is het Ferrari dat hier de meeste zeges gepakt heeft: 8. Wel heeft Mercedes als motorleverancier de meeste zeges gepakt, met 12 overwinningen voor een Mercedes-aangedreven bolide.

Veel zeges vanaf de eerste rij

Drie van de twintig coureurs van het huidige Formule 1-veld hebben deze race gewonnen: Hamilton, Verstappen en Fernando Alonso. De Spaanse Grand Prix staat niet vaak garant voor spektakel, wat zich vertaalt in een hoog succespercentage voor de polesitter en de nummer twee op de grid. Van de 32 verreden races werden er 23 vanaf pole-position gewonnen. In totaal won 29 keer een coureur die van de eerste startrij vertrok. In 2013 was het Alonso die zijn thuisrace namens Ferrari won. Dat was meteen een record, aangezien hij van de vijfde plek moest komen voor die zege. Een coureur die buiten de top-vijf startte heeft deze race nog nooit gewonnen.

De Grand Prix van Spanje in Barcelona heeft door de jaren heen niet al te veel uitvallers gekend. Het gemiddelde aantal coureurs dat de finishlijn haalt, ligt namelijk op 70 procent. Dat komt met name door het hoge aantal uitvallers in 1996, toen slechts 6 coureurs de finishvlag zagen. De afgelopen jaren waren er amper uitvalbeurten te betreuren. Vorig jaar kwamen 18 van de 20 coureurs over de streep, in 2021 en 2020 waren dat er 19 van de 20. Dat resulteert in weinig safety car-fases in Barcelona. In 8 van de 32 verreden races kwam deze in actie.

