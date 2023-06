Rapportcijfers GP van Spanje 2023

Banden: S (25 Ronden) M (20 Ronden) S (24 Ronden)

George Russell deed wat Perez eigenlijk had moeten en doen en dat was van buiten de top-tien naar het podium rijden. Een snelle start bracht hem in de eerste ronde al naar een zevende plek en daarna baande hij zich geduldig een weg naar voren. Zijn tempo op soft was goed genoeg om in de slotfase Checo achter zich te houden. Hij kwam als derde over de meet.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 8.35 (230 inzendingen)