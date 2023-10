F1 Qatar live: Volg de race

Het draaide dit weekend in Qatar vooral om maar één ding: de derde wereldtitel van Max Verstappen. Hij had aan de zesde plaats genoeg, maar halverwege de sprintrace was al duidelijk dat hij voor de derde keer op rij de F1-kampioen was. Teamgenoot Sergio Perez viel namelijk uit na een crash met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon waardoor hij officieel geen aanspraak meer maakte op de titel.

Zodoende werd op zaterdag al feest gevierd bij Red Bull, al zal dat geen al te groot feest zijn geweest om een kater in Qatar te voorkomen. Vandaag zal namelijk nog de Grand Prix van Qatar verreden worden. De coureurs strijden dan 57 ronden lang om de zege, wetende dat zowel de constructeurs- als coureurstitel vergeven zijn. Van deze zogenaamde 'dead rubber'-races zijn er nu dus zes, te beginnen met deze race in Qatar.

De startvolgorde voor deze race is op vrijdag al bepaald dankzij het sprintformat. In het emiraat was Max Verstappen de snelste en daarom zal hij vandaag wel van pole-position starten. Hij zal hopen op een betere start dan bij de sprintrace, waar hij door een gebrek aan grip op de mediums enkele plaatsen inleverde in de run naar bocht 1. Hij zou oorspronkelijk een McLaren achter zich hebben staan, maar zowel Oscar Piastri als Lando Norris verloor zijn snelste ronde vanwege het overschrijden van de track limits. Daardoor starten zij niet van P2 en P4, maar van P6 en P10 in de hoofdrace en dat na een uitstekende vertoning op zaterdag.

Mercedes geniet daarentegen wel van goede startposities, aangezien George Russell en Lewis Hamilton door die geschrapte rondetijden doorschoven naar de tweede en derde startplek. Russell viel in de sprintrace terug, maar dat had vooral met zijn keuze voor de zachte band te maken waar Hamilton op mediums juist naar voren reed. Zij zullen wel de druk van Fernando Alonso op de vierde startplaats voelen. Hij liet immers in de sprintrace zien dat hij wel bereid is om voor elke centimeter op de baan te strijden. Charles Leclerc start achter hem, gevolgd door Piastri, Pierre Gasly, Ocon, Valtteri Bottas en Norris. Carlos Sainz en Sergio Perez ontbreken dus in de top-tien: zij moeten van P12 en P13 komen na een teleurstellende kwalificatie. Perez start echter vanuit de pitstraat vanwege het vervangen van het chassis en wisselen van motoronderdelen na de crash van zaterdag.