Max Verstappen pakt dag na titelfeest zege in GP van Qatar

Nadat de sprintrace op zaterdag al de definitieve beslissing in de titelstrijd had gebracht, diende er op zondag nog een Grand Prix te worden afgewerkt in Qatar. De wedstrijd beloofde op voorhand een interessante te worden. Doordat er een probleem was met de banden als gevolg van de puntige kerbstones op het Losail International Circuit, schreven de FIA en Pirelli een maximale levensduur van achttien ronden voor de banden voor, waardoor er minimaal drie pitstops zouden moeten worden gemaakt.

Voordat de wedstrijd was begonnen, was er al het nodige drama. Sergio Perez moest na zijn aanvaring met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg in de sprintrace naar een nieuw chassis wisselen en als gevolg daarvan uit de pits starten. Carlos Sainz kon helemaal niet aan de wedstrijd beginnen doordat er kort voor de wedstrijd een probleem bij het brandstofsysteem werd ontdekt.

De start van de race was meteen goed voor het nodige spektakel. Max Verstappen kwam goed weg van de pole-position en stuurde zijn Red Bull richting het midden van de baan. George Russell zette zijn Mercedes aan de linkerkant van de Red Bull en werd compleet verrast door teamgenoot Lewis Hamilton, die bij de eerste bocht plots links van hem opdook. De tweede Mercedes-coureurs kwamen met elkaar in aanraking, waardoor Hamilton van de baan spinde en een van zijn banden verloor en Russell naar de pits moest voor een nieuwe voorvleugel. Doordat de auto van Hamilton moest worden geborgen, kwam na de eerste ronde de safety car naar buiten.

Video: Hamilton en Russell komen met elkaar in aanraking, eerstgenoemde valt uit

Oscar Piastri was door het wegvallen van de twee Mercedessen aan de voorkant van het veld naar de tweede positie opgeschoven. Fernando Alonso lag derde achter de safety car, terwijl Charles Leclerc en Esteban Ocon de top-vijf completeerden. Tijdens de neutralisatie kwamen de eerste coureurs al naar de pits om banden te wisselen. Na drie ronden achter de safety car ging de race verder.

Verstappen bleef aan de leiding en sloeg al snel een gaatje. Korte tijd later volgden de eerste pitstops in racecondities. Alonso ging aan het einde van de elfde ronde naar binnen, een ronde later gevolgd door Piastri en Leclerc. Laatstgenoemde kwam vlak voor Alonso terug de baan op, maar de Spanjaard stelde snel orde op zaken door de Ferrari in te halen.

Na zeventien ronden was het tijd voor Verstappen om zijn eerste pitstop te maken. De drievoudig wereldkampioen had op dat moment een voorsprong van 23 seconden op de nummer twee in de race. Door de pitstop van Verstappen kwam de nog niet gestopte Alexander Albon aan de leiding te liggen. De Nederlander sloot achter de Williams als tweede aan, maar Albon kwam een ronde later naar binnen, waarmee Verstappen terug op kop kwam.

Nadat iedereen een pitstop had gemaakt, had Verstappen een voorsprong van bijna acht seconden op Piastri. Bottas behoorde tot het clubje dat tijdens de vroege safety car naar de pits was gegaan en was hierdoor opgeklommen naar de derde plek, maar zag al snel Alonso langszij komen. Lance Stroll was dankzij zijn bandenwissel tijdens de neutralisatie vijfde plek komen te liggen. Zowel Stroll als Bottas moest korte tijd later echter weer naar de pits om vers rubber te halen. Hierna vormden Verstappen, Piastri, Alonso, Norris en Leclerc de top-vijf.

De race was inmiddels bijna halverwege en verschillende coureurs waren al door hun jokers heen als het gaat om hoe vaak zij de track limits mogen overschrijden voor er een straf volgt. De race was 26 ronden onderweg toen Piastri en Leclerc zich weer binnen meldden, net als Ocon, die naar de zesde plek was gezakt. Sergio Perez, die bezig was aan een goede race en mede dankzij de pitstops van eerdergenoemde namen vierde lag, was daarna de eerste die een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek kreeg voor track limits.

Alonso, die klaagde over een heet stoeltje, kwam een ronde later naar binnen, waarna nog een ronde later Norris binnen kwam. De Brit kwam vervolgens voor de Aston Martin terug in de race, waarmee hij een positie op de Spanjaard had gewonnen. Na 32 ronden maakte Perez vanaf de derde plek een pitstop, waarna hij twaalfde kwam te liggen, en Russell ging daarop vanaf de tweede plek naar de pits en viel terug naar P6.

Alonso had een spannend moment bij de tweede bocht. De Spanjaard schoot van de baan, ging op hoge snelheid over de escape road en kwam vervolgens vlak voor de neus van Leclerc terug het circuit op. De Monegask haalde Alonso daarna in, waarmee hij zevende lag.

Na 34 ronden maakte Verstappen, die even eerder verbaasd had gereageerd op de instructie van race-engineer Gianpiero Lambiase om het tempo verhogen, zijn tweede pitstop. De Nederlander behield dit keer de leiding en bleef een comfortabele voorsprong van meer dan vijf seconden houden op Piastri, die op zijn beurt een buffer van vier seconden had ten opzichte van Norris.

Perez bewees zichzelf ondertussen geen dienst door nog een tijdstraf van vijf seconden op te lopen. “This is hurting our race”, klonk het geïrriteerd vanaf de pitmuur. Logan Sargeant stuurde zijn wagen met nog zestien ronden te gaan naar de pits om op te geven. De Amerikaan voelde zich niet lekker, goed mogelijk als gevolg van de hoge temperaturen in Qatar.

Na 44 ronden kwamen Piastri en Leclerc vanaf de tweede en vijfde plek naar de pits voor hun laatste bandenwissel. Norris kwam de volgende ronde naar binnen en kwam kort achter Piastri naar buiten. Tot een gevecht zou het echter niet komen. “We're going to hold position. Bring it home”, kreeg hij door. De Brit was er overduidelijk niet blij mee. Inmiddels hadden ook Stroll, Gasly en Albon een tijdstraf te pakken voor track limits.

Zes ronden voor het einde ging Russell nog vanaf de tweede plek naar de pits voor een set zachte banden. Hij keerde vervolgens achter Piastri en Norris op de vierde plek terug. Verstappen kwam met nog vijf ronden te gaan naar binnen. De pitstop verliep niet helemaal vlekkeloos doordat het linkervoorwiel niet soepel van de auto ging, maar hij kwam met nog vier seconden voorsprong terug op het circuit.

Verstappen zag de zege niet meer in gevaar komen en pakte zo daags na zijn derde wereldtitel de overwinning op het circuit bij Doha. Piastri en Norris kwamen als tweede en derde over de eindstreep. Russell, die in totaal dus vier pitstops maakte, moest zich tevreden stellen met de vierde plaats. Leclerc completeerde de top-vijf, terwijl Alonso, Ocon, Bottas, Perez en Guanyu Zhou de resterende punten verdeelden.

Er vinden nog vijf races plaats voor het Formule 1-seizoen 2023 ten einde is. Over twee weken begint een triple-header met Austin, Mexico en Brazilië. Het jaar wordt daarna afgesloten met een double-header bestaande uit Las Vegas en Abu Dhabi.

Uitslag 2023 F1 Grand Prix van Qatar: