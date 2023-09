F1 Monza live: Volg de eerste vrije training

Het feestgedruis in Zandvoort is nog maar net achter de rug, maar de Formule 1 vervolgt het seizoen meteen al in Italië. Waar de tribunes in Nederland met name oranje kleurden, domineert op Monza al jaren de kleur rood. Elk jaar trekt de tifosi weer massaal naar het Autodromo Nazionale Monza om het F1-team van Ferrari aan te moedigen. De laatste keer dat Monza getrakteerd werd op een zege van de Scuderia was in 2019. Toen kwam Charles Leclerc als winnaar over de streep, waarmee hij zich onsterfelijk maakte in het Zuid-Europese land. Kan de Monegask dit kunstje zondag herhalen?

Max Verstappen reist in ieder geval opnieuw als topfavoriet naar het circuit af. Voor eigen publiek lukte het de Red Bull-coureur om negen opeenvolgende overwinningen te pakken, waarmee hij het record van Sebastian Vettel uit 2013 evenaarde. De Nederlander zette tevens de zegeteller van 2023 op elf stuks. Wint de tweevoudig wereldkampioen ook op Monza, dan pakt hij het record van Vettel definitief af. De titelverdediger begint over enkele ogenblikken aan de eerste voorbereidingen op de Italiaanse Grand Prix. Trapt Verstappen het raceweekend vlekkeloos af of stuit hij op verrassingen? Wat kan teamgenoot Sergio Perez? Bij de Mexicaan loopt de druk verder op, nu Fernando Alonso nog maar 33 punten achter hem staat in de WK-stand.

Ook van Mercedes en Williams wordt veel verwacht. Het laatstgenoemde team maakte veel indruk op Circuit Zandvoort, een baan die op papier niet goed bij de FW45 zou moeten passen. Het circuit van Monza weer wel, aangezien topsnelheid belangrijk is en de Williams die heeft. Daardoor liet Alonso donderdag al optekenen veel van de Britse formatie te verwachten. Mercedes gaat de laatste tijd ook stukken beter en wordt in Italië als voornaamste uitdager van Red Bull gezien. Lukt het Duitse merk het gat naar de mannen vooraan definitief te dichten of is die uitdaging nog te groot? In vergelijking met voorgaande GP-weekends lijken de weergoden zich dit weekend minder te gaan bemoeien met F1. Sterker nog, het wordt heerlijk zomers weer in Monza. De regenbanden van Pirelli kunnen dus in de rekken blijven.

