Max Verstappen trapt F1-weekend in Italië af met snelste tijd

Na afgelopen weekend in Zandvoort met zijn negende overwinning op rij het record van Sebastian Vettel uit 2013 te hebben geëvenaard, kan Max Verstappen komende zondag een unieke prestatie neerzetten als hij ook de race in Italië op zijn naam schrijft. Het weekend in Parco di Monza begon in elk geval voortvarend bij de tweevoudig wereldkampioen.

De Nederlander kwam aan het begin van de sessie de baan op met de harde compound en was meteen rap onderweg. Na de eerste runs ging hij met 1.22.657 aan de leiding in de tijdenlijst, waarmee hij drie tienden sneller was dan Charles Leclerc in de Ferrari, die op dezelfde band onderweg was. Sergio Perez stond derde op exact vier tienden van zijn teamgenoot, terwijl Carlos Sainz met de andere Ferrari aanvankelijk op ruim een halve seconde de vierde stek bezette.

Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kampten vroeg in de training met technische problemen. Zij rolden wel de pitbox uit met hun wagen, die van een speciale livery is voorzien voor de thuisrace van Alfa Romeo, maar verschenen vervolgens niet op de baan. De coureurs van Williams kwamen eveneens niet in actie, maar zij deden dit om banden te sparen, aangezien er dit weekend opnieuw gewerkt wordt met de Alternative Tyre Allocation, waardoor de teams in Italië geen dertien setjes banden tot hun beschikking hebben maar elf.

Verstappen stond halverwege de sessie nog altijd bovenaan in de tijdenlijst met zijn eerdere tijd, maar helemaal comfortabel in de auto zat hij niet. “I’m getting way too much helmet lift”, liet hij over de boordradio weten, om aan te geven dat zijn helm door de rijwind te veel omhoog werd getild. Nadat Perez een nieuwe set harde banden had gehaald, verbeterde de Mexicaan zich naar 1.22.927, die hem naar de tweede stek bracht. Ferrari boekte echter ook goede progressie met Sainz. De Spanjaard voltooide een rondje over de hogesnelheidspiste in 1.22.703, waarmee hij slechts 0.046 seconde langzamer was dan Verstappen. De coureurs van Alfa Romeo waren inmiddels ook eindelijk op de baan, maar erg van harte ging het niet. Bottas rapporteerde aan zijn engineer dat er iets mis was met de achterkant van de auto in de medium en snelle bochten en noemde de wagen zelfs ‘undrivable’. Ook Zhou klaagde steen en been over de C43.

De coureurs van Red Bull, Ferrari en Mercedes zouden alleen op de harde band in actie komen. De tijd die Verstappen aan het begin van de training reed, bleef uiteindelijk tot het einde toe staan. Sainz, Perez en Leclerc besloten de sessie als tweede, derde en vierde. George Russell kwam tot de vijfde tijd, terwijl Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton achtste was. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde achter Fernando Alonso, die met de medium band de zesde tijd had gereden, en Lando Norris, die op de soft band de zevende tijd klokte. Yuki Tsunoda en Alexander Albon, die nog een momentje had bij het uitkomen van Ascari, completeerden de top-tien.

Felipe Drugovich, de Formule 2-kampioen van vorig jaar, kwam tijdens de eerste training in actie met de Aston Martin van Lance Stroll - elk team moet gedurende het seizoen twee keer een rookie inzetten tijdens een vrijdagtraining. De Braziliaan voltooide 24 ronden met de AMR23 en noteerde daarbij de achttiende tijd. Hij liet Kevin Magnussen en Zhou Guanyu achter zich.

