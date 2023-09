Geen kans op F1-invalbeurt De Vries: Lawson Red Bull-reserve, Hadjar AlphaTauri

Liam Lawson is normaliter de vaste reservecoureur voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri, in ieder geval als de Formule 1 niet clasht met zijn activiteiten in de Japanse Super Formula. De Nieuw-Zeelander is in deze hoedanigheid ieder raceweekend present om in te stappen als er nood aan de man is. In Zandvoort bleek dat het geval, toen Daniel Ricciardo vrijdag onfortuinlijk crashte, zijn handen niet op tijd van het stuur kon halen in de Hugenholtzbocht en een breuk opliep. Lawson moest derhalve doen waarvoor hij aanwezig was: invallen.

In Monza moet AlphaTauri andermaal een beroep doen op Lawson, die in Zandvoort een goede indruk achterliet gezien het gebrek aan voorbereiding. Het betekent dat de functie van reservecoureur bij AlphaTauri vacant is. Nyck de Vries zou in theorie een optie zijn, aangezien hij contractueel nog steeds is gelieerd aan Red Bull. Daar komt bij dat teams volgens het reglement slechts vier coureurs per jaar mogen inzetten. Met Yuki Tsunoda, De Vries, Ricciardo en Lawson zit AlphaTauri momenteel al aan het maximum. Het betekent dat het terug moet grijpen op de Nederlander als het niet over de limiet wil gaan. In de praktijk gaat dat echter niet gebeuren, zo blijkt uit informatie van deze website.

Lawson schuift door naar Red Bull in noodgeval, Hadjar dan naar AlphaTauri

Zo is De Vries niet aanwezig op het circuit waar hij vorig jaar nog Williams-coureur Alexander Albon mocht vervangen voor zijn F1-debuut. AlphaTauri laat aan Motorsport.com weten dat Isack Hadjar de reservecoureur is voor dit weekend. De achttienjarige Fransman komt uit in het Formule 2-kampioenschap en bezet daarin de dertiende plek. Het lijkt vreemd om Hadjar te verkiezen boven pakweg Ayumu Iwasa, die derde staat in het F2-kampioenschap, al beschikt de Japanner nog niet over een superlicentie. De keuze moet om die reden tussen Hadjar en Dennis Hauger gaan, waarbij eerstgenoemde naar voren is geschoven.

Met Hadjar gaat AlphaTauri nog altijd over de limiet van vier coureurs per jaar heen. Bij 'force majeure' mag er echter een uitzondering worden gemaakt en dat is precies waar AlphaTauri in geval van nood gebruik van gaat maken. Zo is Lawson natuurlijk noodgedwongen de vervanger van Ricciardo en is hij (nog) geen volwaardige AlphaTauri-coureur. Doordat De Vries niet aanwezig is en iedere andere optie ook tot een vijfde coureur leidt, kan AlphaTauri zich bij de FIA beroepen op 'force majeure'. Het betekent in ieder geval dat De Vries niet op een nieuwe invalbeurt in F1 hoeft te rekenen. Red Bull Racing laat weten dat het Lawson doorschuift naar het hoofdteam als er iets met Max Verstappen of Sergio Perez gebeurt. In dat geval stapt Hadjar eveneens in bij AlphaTauri.