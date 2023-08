Wat is er veranderd?

De coureurs hebben normaliter een vrije bandenkeuze tijdens de kwalificatie. Dat is tijdens de experimenten op de Hungaroring en Monza anders. De compounds die in de drie segmenten gebruikt moeten worden, zijn al voorgeschreven:

In Q1 wordt er gereden op de harde band

In Q2 wordt er gereden op de medium band

In Q3 wordt er gereden op de soft band

Deze regel geldt voor alle deelnemers en hier mag niet van worden afgeweken. In het geval van een natte kwalificatie, dan vervalt deze regel en hebben de coureur wel vrije bandenkeuze.

Daarnaast is het aantal banden voor het gehele raceweekend teruggebracht. Normaliter krijgen de coureurs dertien sets banden voor een Grand Prix-weekend: acht sets soft, drie sets medium en twee sets van de harde band. In Hongarije en Italië is dit beperkt tot elf sets met een andere verdeling: vier sets van de soft, vier sets medium en drie sets van de hardste compound. Na de eerste en na de tweede vrije training moet één set teruggebracht worden naar Pirelli, na de derde training nog eens twee sets. De coureurs moeten bovendien een nieuwe set van de harde en medium band bewaren voor de race.

Waarom deze nieuwe bandenallocatie?

Het experiment heeft twee doelen: bekijken of er minder banden gebruikt kunnen worden tijdens een weekend (wat duurzamer is), en beoordelen of het spektakel op zondag toeneemt. In totaal bespaart bandenleverancier Pirelli met deze aangepaste opzet 40 sets (160 banden) gedurende een weekend. Wanneer dat in alle 23 Grands Prix kan, hoeven er 3.680 banden minder geproduceerd te worden.

Daarnaast is het een test om te zien of deze aanpassing meer verschillende pitstopstrategieën in de race oplevert. De coureurs houden naar verwachting meer nieuwe sets van de hardere bandensoorten over voor de race, wat moet resulteren in meer afwisseling.

Welke invloed heeft de nieuwe regel op de kwalificatieruns?

Voor Red Bull Racing zal er op het eerste oog weinig veranderen. Het team domineert momenteel op alle soorten banden en zal weinig moeite hebben om de eerste twee segmenten te doorstaan. Bij koelere temperaturen bestaat de kans dat er in Q1 slechts één run gemaakt kan worden als het rubber niet snel op temperatuur komt. Normaliter worden hier door met name de achterhoedeteams al twee sets van de zachtste band gebruikt. In Q2 en Q3 volgen waarschijnlijk twee runs op nieuw rubber, respectievelijk de medium en de soft.

Waar wordt er nog meer geëxperimenteerd met deze nieuwe bandenregel?

De Formule 1 experimenteert in 2023 tweemaal met deze nieuwe bandenallocatie: in Hongarije en in Italië. In eerste instantie wilde men in Imola al aan de slag met het nieuwe format, maar die race werd geschrapt vanwege het noodweer in de omgeving. Aan het einde van het jaar evalueert de FIA de bevindingen en wordt bekeken of het nieuwe format in 2024 meer gebruikt gaat worden.