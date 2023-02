F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 3 in ons liveblog

De driedaagse wintertest van de Formule 1 in Bahrein is inmiddels ruim over de helft, want alleen de laatste dag staat nog voor de deur. Om 8.00 uur Nederlandse tijd gaat het licht op groen voor de laatste 8 uur en 30 minuten aan testtijd in de aanloop naar de start van het seizoen. De enige Nederlandse inbreng komt zaterdag van Nyck de Vries. De coureur van AlphaTauri mag 's ochtends zijn laatste kilometers van deze test maken, voordat hij het stuur voor de middagsessie overdraagt aan teamgenoot Yuki Tsunoda. Daar waar de Japanner vrijdag de zeventiende en laatste tijd noteerde, kwam De Vries knap tot de vierde tijd. Wel had hij daar een setje rode C4-banden voor nodig.

De snelste tijd kwam verrassend op naam van Zhou Guanyu, die zijn tijd echter reed op de zachtste rubbersamenstelling van Pirelli: de C5. De Alfa Romeo-coureur heeft inmiddels anderhalve dag getest en komt zaterdag niet in actie, net als nummer twee Max Verstappen. De wereldkampioen testte donderdag en op vrijdagmiddag, en daarom moet hij zaterdag toekijken als Sergio Perez de hele dag in de Red Bull RB19 zit. De Mexicaan draaide vrijdagochtend zijn eerste ronden van deze wintertest, maar heeft dus nog wel wat tijd om zich voor te bereiden op de start van het nieuwe seizoen.

Red Bull maakt tot dusver in ieder geval een sterke indruk en dat geldt eigenlijk ook voor Aston Martin. De combinatie met Fernando Alonso lijkt een potente te zijn, getuige zijn tweede tijd op de eerste testdag, gevolgd door P3 op de vrijdag. Ook op zaterdag krijgt de tweevoudig wereldkampioen nog een halve dag in de AMR23, die 's ochtends weer bestuurd wordt door reservecoureur Felipe Drugovich. Aan de andere kant van het spectrum verloopt de test voor Mercedes nog niet zoals gehoopt. De Duitse fabrikant veroorzaakte vrijdag de enige rode vlag van de dag met een hydraulisch probleem, maar ook de balans van de W14 was nog niet in orde.

Vanaf 8.00 uur krijgen de teams en coureurs de kans om de puntjes op de i te zetten en zich optimaal voor te bereiden op de seizoensstart. De ochtendsessie duurt tot 12.15 uur, gevolgd door een lunchpauze van één uur. Tussen 13.15 en 17.30 uur wordt de test in Bahrein afgesloten met de laatste middagsessie. Wil je door middel van tekst en video op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en naast de baan? Geen nood. Motorsport.com doet tijdens de testdagen live verslag van al het testwerk in Bahrein. Met onze F1-journalisten op locatie blijf je bij ons op de hoogte van het laatste nieuws.