F1 Las Vegas live: Volg de derde training

De Grand Prix van Las Vegas: een langverwachte race met veel druk voor Liberty Media, aangezien de F1-eigenaar zelf dit hele feest organiseert. Het had een memorabele donderdag moeten worden en dat is het ook, alleen niet helemaal om de juiste redenen. Zo was de eerste vrije training al na acht minuten voorbij dankzij een rode vlag voor Carlos Sainz, die flinke schade aan zijn Ferrari had opgelopen na contact met een losgeraakte putdeksel. Wat volgde was een afgebroken training, een grootse operatie om de dertig andere putdeksels vast te zetten en een flink vertraagde tweede vrije training. Dan wordt nog buiten beschouwing gehouden dat Sainz voor het vervangen van een onderdeel als gevolg hiervan een gridstraf van tien plaatsen heeft gekregen en dat de fans uit logistieke overwegingen na uren wachten werden weggestuurd van de tribunes.

Tweeënhalve uur na de oorspronkelijke starttijd ging het dan écht van start - voor 90 minuten in plaats van 60 minuten - met veel pracht en praal, maar zonder fans. De Formule 1-coureurs kregen nu wel genoeg kansen om de baan te verkennen en de juiste rempunten te vinden, al viel dat laatste met name in bocht 5, bocht 12 en bocht 14 tegen zoals bleek uit de vele verremmingen. Uiteindelijk kleurde de roulettetafel op deze bijzondere openingsdag rood, want het was Ferrari dat met Charles Leclerc en Carlos Sainz bovenaan eindigde. Fernando Alonso zat er ook de hele sessie goed bij en besloot deze op de derde plaats. Wel bedroeg het gat naar Leclerc een halve seconde. Sergio Perez was op de vierde plaats nog wat langzamer, want hij gaf acht tienden van een seconde toe.

Uiteindelijk draaide het bij die eerste echte kennismaking vooral om het gevoel in de auto en dat vertaalde zich in zeer competitieve runs met meer brandstof aan boord. Zo wisselden Leclerc en Max Verstappen elkaar in de longruns gelijk af op de mediumband en zaten meerdere teams, waaronder Mercedes en McLaren, dicht bij elkaar. Kortom, het is voor de teams van belang om in die laatste training het verschil te vinden voor de kwalificatie en race.

Om 05.30 uur Nederlandse tijd gaat de derde vrije training van start in Las Vegas. Het is dan vrijdagavond 20.30 uur in de gokstad zelf. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie dankzij video's van Viaplay.