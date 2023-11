Voor het eerst sinds 1982 is de Formule 1 terug in Las Vegas. Er wordt gereden over een gloednieuw stratencircuit dat onder andere over de beroemde Strip en langs de populaire Sphere loopt. De Grand Prix van Las Vegas is na Austin en Miami de derde race op Amerikaanse bodem en de eerste waarvan de Formule 1 zelf de promotor is. De organisatie achter het kampioenschap hoopt hiermee verder te profiteren van de toegenomen populariteit van de sport in de Verenigde Staten, al zijn niet alle coureurs fan van deze race. Zo zei Max Verstappen tijdens de mediadag over het evenement: “Het is 99 procent show en draait maar één procent van de show zelf.”

De eerste actie van het weekend was net onderweg toen er aan het einde van de Strip een gele vlag werd ingesteld, naar later bleek vanwege een probleem bij een putdeksel. Kort daarop kwam Carlos Sainz tot stilstand ter hoogte van de Paris Las Vegas Casino. Hoewel hij van zijn gas was gegaan voor de gele vlag, reed hij nog met aardig wat snelheid over de putdeksel. De wagen kreeg een behoorlijke oplawaai en onmiddellijk kreeg hij de boodschap op zijn stuur dat zijn motor werd uitgeschakeld.

Vervolgens werd de rode vlag uitgehangen, maar de putdeksel eiste niettemin nog een tweede slachtoffer. Esteban Ocon reed er namelijk ook nog overheen. Terug in de pits werd duidelijk dat het chassis van de Fransman vervangen moet worden. Een ingrijpende klus die het team van Alpine niet voor de start van de tweede training geklaard verwacht te hebben. Een woordvoerster van Ferrari liet weten dat de auto van Sainz nog onderzocht wordt, maar voegde daaraantoe dat de schade 'vrij aanzienlijk' leek. Teambaas Frederic Vasseur deelde later mee dat de monocoque 'compleet verwoest' was, net als de motor en batterij. "Dit kost ons fortuin", zegt hij. "En Carlos zal zeker niet kunnen deelnemen aan de tweede training omdat we twee derde van de auto moeten vervangen."

“We kijken momenteel naar een probleem met een putdeksel, dat is de reden voor het oponthoud”, deelde een woordvoerder van de FIA in eerste instantie mee. Daarna kwam het bericht: “We gaan niet verder met de sessie omdat het tijd kost om het probleem te begrijpen en de noodzakelijke tegenmaatregelen te treffen.” De zegsman van de internationale autosportbond kwam niet veel later met de melding dat het betonnen frame rond de putdeksel de boosdoener was. “We moeten nu alle putdeksels gaan controleren, wat enige tijd in beslag zal nemen. We zullen met het lokale team van engineers van het circuit gaan overleggen hoeveel tijd het zal kosten om het probleem op te lossen en zullen met een update komen als er veranderingen in het programma plaatsvinden.”

Op het moment dat de rode vlag verscheen, hadden de meeste coureurs nog maar vier of vijf ronden gereden over het 6,2 kilometer lange Las Vegas Strip Circuit. Charles Leclerc stond bovenaan in de tijdenlijst met een 1.40.909, gevolgd door Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen, die waren rondgegaan in respectievelijk 1.43.446 en 1.44.261. Max Verstappen stond vierde in de tijdentabel na een 1.44.937 te hebben neergezet. Lance Stroll, Oscar Piastri, Alexander Albon en Fernando Alonso waren al wel op de baan geweest maar hadden nog geen tijd staan. Thuisrijder Logan Sargeant had zelfs nog helemaal niet gereden.

Vooralsnog staat de start van de tweede training gepland voor 9.00 uur Nederlandse tijd. In Las Vegas is het dan 0.00 uur 's nachts.

Video: De auto van Carlos Sainz krijgt een flinke oplawaai

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Las Vegas: