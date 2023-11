Max Verstappen eerlijk over F1 Las Vegas: "Ik ga hier niet ineens doen alsof"

Max Verstappen kan dit weekend Sebastian Vettel evenaren voor een gedeelde derde plek op de eeuwige ranglijst als het op overwinningen aankomt. Het moet gebeuren in een decor dat niet meteen aan de Formule 1 doet denken. De sport is voor het eerst sinds 1982 weer terug in Nevada en dat gaat gepaard met een enorme hype. Of zoals Verstappen meteen duidelijk maakt aan het begin van zijn mediasessie: "Het is 99 procent show en draait maar voor één procent om de sport zelf." Het is niet wat de wereldkampioen zoekt. Eén van de vele openingsfeestjes kan hem dan ook gestolen worden. "Ik heb daar nul interesse in", klinkt het. "Wat mij betreft, kun je al die dingen overslaan. Het gaat niet zozeer om de artiesten hoor, maar puur dat je daar staat en net een clown lijkt."

De Vegas-aanloop kan de Nederlandse veelwinnaar sowieso nog niet bekoren. "Ik voel er niet veel emoties bij. Ik wil me altijd focussen op de prestatie zelf en niet op het randgebeuren. Op sommige plekken is de show er een onderdeel van, maar daar ligt niet mijn interesse." Gevraagd of hij uitkijkt naar het komende raceweekend is het antwoord eveneens duidelijk. "Nee. Nou ja, ik kijk er net als altijd naar uit om zo goed mogelijk te presteren, maar niet naar dit alles... Naar sommige races kijk je sowieso meer uit dan naar andere." Vegas gooit geen hoge ogen op dat lijstje van Verstappen, hij weet hij dat de commercie hoogtij viert. "Je kunt er op twee manieren naar kijken: financieel en voor de sport zelf. Ik snap hun kant natuurlijk wel, maar ik geef gewoon mijn mening over de sport."

Dat laatste tekent Verstappen. De Limburger heeft al eerder aangegeven geen fan te zijn van het 'over the top'-weekend en grijpt in Vegas zeker niet ineens naar politiek correcte antwoorden. "Ik denk dat ze alsnog wel geld verdienen, of ik het nou leuk vind of niet", klinkt het tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar ik ga hier niet net doen alsof [ik het wel ineens leuk vind]. Ik ben altijd eerlijk en geef mijn mening, dat is gewoon hoe ik ben. Sommigen houden iets meer van show en ik houd er totaal niet van. Het gaat mij van kinds af aan al om de prestatie zelf. Ik wil best graag naar Vegas komen, maar niet voor het racen."

'Circuit oogt niet heel interessant'

Naast de show zijn er nog twee aspecten waar Verstappen niet direct enthousiast van wordt: de lay-out en het tijdschema. Als het circuit dat is uitgetekend ter sprake komt, vervolgt Verstappen zijn verhaal: "Tja, het lijkt niet erg interessant en heeft ook helemaal niet veel bochten. We moeten natuurlijk nog zien hoeveel grip er ligt, maar op dit moment lijkt er niet veel grip te zijn. We zien het wel." Dat laatste geldt ook voor de onderlinge krachtsverhoudingen. "Ik heb werkelijk geen idee. We hebben geen enkele indicatie hoe het qua prestaties gaat zijn. Niemand weet of dit circuit goed voor een bepaald team is of juist niet. De uitvoering zelf is dit weekend nog belangrijker dan normaal, dus we moeten het gewoon in de praktijk zien."

Het simulatorwerk dat Verstappen na Brazilië heeft gedaan, kon in dat opzicht ook weinig uitsluitsel bieden. "Het belangrijkste was om de baan zelf te leren kennen. Maar als je niet precies weet hoe hobbelig het circuit gaat zijn en hoeveel grip er ligt, dan kun je natuurlijk ook niet in details gaan." Het betekent dat de drie trainingen (nog) meer gewicht hebben dan normaal en dat teams de rijtijd meer dan nodig hebben.

De sessies vinden laat op de Amerikaanse avond of zelfs in de nacht plaats. Zo begint de kwalificatie middernacht lokale tijd. "Ik heb na Brazilië geprobeerd om al een beetje op dit tijdschema te leven, zelfs toen ik thuis was. Na middernacht is het lastiger, maar we slaan onszelf er wel doorheen." Dat gezegd hebbende begrijpt Verstappen niet dat Vegas en Abu Dhabi aan elkaar zijn gekoppeld voor een back-to-back. "Het is vrij lastig om van hier naar Abu Dhabi te gaan. Dat is sowieso al een vlucht van twaalf uur, maar daar komt nu het enorme tijdsverschil nog eens bij. Eigenlijk zitten we hier op een Japans tijdschema, maar dan zo'n beetje op een andere dag. Dat begrijp ik echt niet. Het is erg vermoeiend voor iedereen, zeker aan het eind van het seizoen."

Het onderstreept eens te meer dat het Vegas-weekend primair om twee dingen draait: show en geld. Het is niet wat Verstappen zoekt in een F1-weekend, al begrijpt hij wel dat de mening van coureurs niet is meegenomen in de keuze voor Las Vegas. "Wij zijn geen belanghebbende. Als ik eigenaar van de sport was, zou ik misschien hetzelfde doen en ook niet naar de coureurs luisteren. In dat geval zou het mijn sport zijn en kan ik natuurlijk doen wat ik wil. Als coureur rijd ik nu gewoon mijn rondjes, maar ik kan nog steeds wel mijn mening geven. Of dat uiteindelijk een verschil gaat maken? Dat denk ik niet, nee, maar dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar als ik een vraag krijg en die wil beantwoorden, dan doe ik dat eerlijk."

Video: Een rondje over het stratencircuit in Las Vegas