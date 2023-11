Na een stroef begin van het raceweekend als gevolg van een probleem met de putdeksels, worden de vingers gekruist gehouden voor een soepel verloop van de rest van het prestigieuze evenement. De derde training begon in elk geval op de geplande tijd - 20.30 uur lokale tijd - en verliep afgezien van de rode vlag op het eind zonder oponthoud.

In de openingsfase van de oefensessie waren het Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc die afwisselend nieuwe snelste tijden reden op de medium band. Laatstgenoemde was uiteindelijk de snelste op die compound met een 1.35.908. De Spanjaard, die een gridstraf van tien startplekken heeft gekregen omdat hij na zijn incident met de putdeksel naar een nieuwe batterij moest wisselen, was met een 1.35.939 echter maar een paar honderdsten langzamer.

De training was al een minuut of twintig onderweg toen de Red Bull-rijders naar buiten kwamen voor hun eerste meters van de dag. Zij begonnen met een run op de zachte band. Sergio Perez klokte daarop in eerste instantie de vijfde tijd met 1.36.688, waarna Max Verstappen achter de Ferrari’s de derde tijd noteerde met 1.35.172. De nummers één en twee in het klassement gingen vervolgens voor een tweede push lap. Perez klom naar de eerste stek in de tijdentabel met een 1.35.146, waar Verstappen kort daarna onder dook met een 1.34.633.

Twintig minuten voor het einde vond Mercedes het tijd om een snelle ronde op de soft te oefenen. Lewis Hamilton was niet bijster snel, maar George Russell had wel een goed tempo te pakken. De coureur uit King's Lynn reed een nieuwe snelste ronde met 1.34.585. McLaren-baas Zak Brown liet aan het begin van de training optekenen dat Las Vegas niet het beste weekend van het team uit de tweede seizoenshelft leek te worden, maar Oscar Piastri zette de MCL60 met tien minuten te gaan bovenaan. De Australiër rondde de ruim zes kilometer lange omloop in een tijd van 1.34.491. Op datzelfde moment was Verstappen paars gegaan in de eerste sector, maar de Nederlander schoot rechtdoor bij de twaalfde bocht waardoor een verbetering van zijn kant uitbleef. Russell keerde vervolgens terug op P1 met 1.34.093.

Vijf minuten voor het einde kwam de rode vlag tevoorschijn. Alexander Albon had het rubber om zijn linkerwiel verloren nadat hij bij het uitkomen van de vijfde bocht tegen de muur was geklapt. De band kwam tegen de muur tot stilstand en Albon parkeerde zijn Williams een stukje verderop. De actie werd niet meer hervat, waardoor Russell de training bovenaan afsloot, voor Piastri. Logan Sargeant imponeerde door zijn Williams naar de derde tijd te sturen, terwijl Verstappen en Perez op de vierde en vijfde positie eindigden. Albon zat er qua single lap pace goed bij gedurende de sessie en stond zesde toen hij zijn moment met de muur had. Fernando Alonso, Hamilton, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen vormden de rest van de top-tien. Leclerc en Sainz zakten in de tweede helft van de training zonder snelle tijd op de soft weg naar de zestiende en zeventiende plek. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo eindigden onderaan.

De kwalificatie voor de race in Las Vegas begint om 9.00 uur Nederlandse tijd.

