De eerste dag van de Grand Prix van Las Vegas is voor de aanwezige fans geëindigd in een ware desillusie. De eerste vrije training werd na een handvol minuten stilgelegd nadat Carlos Sainz zijn Ferrari stuk reed op een putdeksel. De actie werd door de benodigde werkzaamheden niet meer hervat. Vervolgens was lange tijd onzeker in hoeverre de tweede vrije training nog zou plaatsvinden. De fans op de tribunes wachtten lange tijd voor spanning en in onzekerheid af.

Na uren wachten werd bekend dat de tweede vrije training om 02.30 uur lokale tijd van start zou gaan. Helaas gebeurt dit zonder fans op de tribunes. De organisatie heeft besloten om alle toeschouwers huiswaarts te sturen. Na urenlang aan het lijntje te zijn gehouden moesten de meest enthousiaste fans, die lange tijd in onwetendheid in de kou zijn blijven zitten, alsnog het circuit verlaten. Het vooraf opgestelde protocol schrijft namelijk voor dat alle fans het terrein rondom het stratencircuit om uiterlijk 1.30 uur in de nacht moesten verlaten. Ondanks alle oponthoud en gebrek aan actie kon hier geen uitzondering voor gemaakt worden.

In een statement van de organisatie op social media, die later overigens weer verwijderd werd, stond te lezen: “Vanwege logistieke overwegingen voor onze fans en ons personeel, hebben we besloten om alle fangebieden van de Las Vegas Grand Prix om 1.30 uur te sluiten. We kijken ernaar uit om de fans later vandaag weer te verwelkomen voor een spannende VT3 en kwalificatie.”

Motorsport.com heeft vernomen dat de fans moesten vertrekken omdat de dienst van het veiligheidsteam erop zat. Daardoor zou de veiligheid op de tribunes en in de fanzones niet gegarandeerd kunnen worden. Het is onduidelijk waarom het statement later weer van de social media-kanalen verwijderd is. Door deze actie vindt de tweede vrije training plaats voor lege tribunes. De sessie eindigt om 4.00 uur in de nacht, het moment waarop delen van het circuit weer open zouden gaan voor het normale verkeer.

Video: Viaplay legt reden van uitstellen VT2 uit