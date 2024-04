F1 Japan live: Volg de derde vrije training

De fans op de tribunes en voor de buis hadden vrijdag weinig om over te juichen. In de eerste vrije training voor de Japanse Grand Prix werd nog volop gereden, maar in de tweede sessie staken vanwege het slechte weer maar twaalf coureurs – heel even – een teen buiten de garagedeuren.

In de eerste sessie was het Max Verstappen die de klok sloeg. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een overtuigende snelste tijd van 1.30.056, op de voet gevolgd door Sergio Pérez en Carlos Sainz. Daar achter waren het de beide Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton die een aardige dag hadden. Het grootste gejuich ging echter op voor de twee Japanners op de baan. Yuki Tsunoda kreeg bij RB F1 gezelschap van Ayumu Iwasa die Daniel Ricciardo verving en dat prima deed.

Een absolute offday was er voor Logan Sargeant die in bocht zeven zijn Williams verloor en er hard afkletste. De Amerikaan was oké, maar zijn FW46 had zoveel schade dat die niet voor de tweede vrije training klaar was.

Lees de reactie van Logan Sargeant: Formule 1 Sargeant baalt van fout in VT1 F1 Japan: "Had niet mogen gebeuren"

Als geluk bij een ongeluk begon die tweede sessie echter nat en de eerste tien minuten besloot dan ook niemand naar buiten te gaan. In het vervolg van VT2 ging een aantal coureurs even de natte baan op om poolshoogte te nemen, maar veel actie leverde dat niet op. Uiteindelijk was het Piastri die bovenaan de tijdenlijst prijkte, maar zijn 1.34.725 mocht geen naam hebben.

Op naar vandaag dan, met eerst de derde vrije training en later op de ochtend (om 08.00 uur Nederlandse tijd) de kwalificatie. De derde en laatste vrije training begint om 04.30 uur Nederlandse tijd. Het is voor de teams wel de laatste kans om de afstelling te wijzigen voordat de kwalificatie begint. Mis niks van de derde vrije training met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.