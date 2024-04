F1 Japan live: Volg de race

Voor de derde keer op rij mag Max Verstappen de Grand Prix van Japan vanaf pole-position vertrekken. De regerend wereldkampioen klokte zaterdagochtend in de kwalificatie een in zijn eigen ogen niet perfect rondje, maar die bleek te voldoen. Ook met de tijd zat het zo op het oog wel snor. Verstappens 1.28.197 was beduidend sneller dan de 1.28.877 van vorig jaar september en zelfs helemaal in een andere categorie vergeleken met zijn pole-tijd van 2022: 1.29.304.

Toch was Verstappen dus niet helemaal tevreden. "Het ligt op dit circuit erg gevoelig met de banden. Het was niet ideaal, maar gelukkig nog steeds goed genoeg voor pole. Ik wil het altijd perfect hebben, maar dat is niet altijd mogelijk", zei hij zaterdag na afloop.

Lees hier de uitgebreide reactie van Verstappen na de kwalificatie: Formule 1 Max Verstappen: "Niet blij met long runs, hopelijk werken aanpassingen"

De concurrentie van Verstappen kan hoop putten uit de vooruitblik van Verstappen op de race van deze ochtend. "Ik ben tot nu toe niet blij met mijn long runs, dus dat blijft nog een beetje een vraagteken voor de race. Als ik naar de langere stints kijk, dan ziet vooral Ferrari er sterk uit. Ze waren misschien niet zo snel over één ronde, maar wel goed in de lange runs."

Die twee Ferrari's moeten van ver komen. Verstappen weet zich op de startgrid gesteund door Sergio Pérez die naast hem start. Achter het tweetal staan Lando Norris en Fernando Alonso. Carlos Sainz en Charles Leclerc vinden we pas terug op de startposities vier en acht. Vooral Leclerc worstelt al het hele seizoen met de SF-24 en zichzelf. "Als ik op mijn gevoel afging, dan dacht ik elke keer 'oké, dit is best een goede ronde'. Maar dan kijk ik naar de ranglijst en zit ik er een seconde naast", aldus een balende Monegask. Sainz start vanaf P4 en ondanks alle volgers het er over eens zijn dat Ferrari op Suzuka misschien wel de snelste auto over een race-afstand heeft, tempert hij de verwachtingen. "Ik denk dat Red Bull op ruwer asfalt en in de middelsnelle bochten jammer genoeg van een ander niveau is. Ze hebben ook een betere downforce." Naar eigen zeggen wacht de Spanjaard dus vooral een gevecht om de troostprijzen. "Het zou leuk zijn als Lando, ik, Fernando Alonso en de Mercedessen voor het podium kunnen vechten. Dat gaat een interessant gevecht worden."

Wie gaat gelijk krijgen? Vanaf 07.00 uur Nederlandse tijd zullen de antwoorden volgen. Dan start namelijk de Grand Prix van Japan, die de afgelopen twee jaar door Verstappen werd gewonnen. Mis niks van de race met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.