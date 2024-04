Max Verstappen leidt Red Bull één-twee in Grand Prix van Japan

De Japanse Grand Prix beloofde om meerdere redenen in strategisch opzicht een interessante te worden. Ten eerste was er minder long run data beschikbaar, doordat het tijdens de tweede training had geregend. Op de tweede plaats leken alle drie de bandencompounds goede opties te zijn voor de race, aangezien de soft een prima levensduur leek te hebben. Tot slot was het zondag flink warmer op Suzuka dan de afgelopen twee dagen, wat mogelijk invloed zou hebben op de performance van de banden.

Voor het derde jaar op rij vertrok Max Verstappen in Japan van pole-position, terwijl Sergio Pérez er zaterdag een volledige eerste startrij van had gemaakt voor Red Bull Racing. Lando Norris was best-of-the-rest in de kwalificatie en derde op de grid. Naast hem stond Carlos Sainz op de vierde startplek. Daarachter deelden Fernando Alonso en Oscar Piastri de derde rij, en Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell en lokale held Yuki Tsunoda vormden de rest van de top-tien op de startopstelling.

Ricciardo en Albon crashen

Verstappen kwam goed weg bij de start en bleef aan de leiding, voor Pérez en Norris, die met succes Sainz van zich af wist te houden. In het middenveld ging het mis bij Daniel Ricciardo. De Australiër, die een slechte start had, maakte bij het uitkomen van de tweede bocht een abrupte stuurbeweging naar rechts - in reactie op Lance Stroll die links van hem kwam opzetten - maar daar reed Alexander Albon. Een touché volgde, waarna beide coureurs van de baan vlogen en met een stevige klap in de bandenstapels eindigden. Het incident was reden voor een rode vlag.

De race ging na ongeveer een half uur verder met een staande herstart. Verstappen behield andermaal de koppositie, voor Pérez, Norris, Sainz en Alonso. Het duurde niet lang voordat de eerste coureurs die op de soft waren begonnen, naar de pits trokken om harde banden te halen. De wedstrijd was twaalf ronden oud toen Norris als eerste van de frontrunners naar binnen ging om van de medium naar de harde compound te gaan, een ronde later gevolgd door teamgenoot Piastri. Nog een ronde later meldde Alonso, die net iets langer door wist te rijden ondanks dat hij op de soft was gestart, zich in de pits.

In de zestiende ronde waren er pitstops van Pérez en Sainz. Zij kozen ervoor om nog een tweede stint te doen op de medium band. Verstappen zocht een ronde later vanaf de leiding zijn team op om datzelfde te doen. De Nederlander kwam achter de nog niet gestopte Leclerc en Russell terug op de baan, maar had slechts een paar bochten nodig om de Mercedes-coureur te verschalken voor de tweede plek. Verderop in de ronde imponeerde Pérez door Hamilton met een fraaie actie te grazen te nemen in de 130R, een bocht waar coureurs met een snelheid van meer dan 300 kilometer per uur in duiken. Een ronde later maakte de Mexicaan bij dezelfde bocht - zij het dit keer voor de entry - ook korte metten met Russell. Beide Mercedes-coureurs begonnen in deze fase van de race te worstelen op hun oudere harde banden, wat de Duitse fabrieksformatie deed besluiten om het strategisch over een andere boeg te gooien.

Leclerc gaat voor eenstopper

De race was 21 ronden oud toen Verstappen Leclerc, die bezig was aan een lange stint op de medium compound, passeerde om zo terug te gaan naar de leiding. Vijf ronden later - de twee Mercedes-rijders hadden inmiddels een bezoek aan de pits gebracht - was het beste van de banden er wel af bij de Ferrari-coureur. De Monegask schoot er even naast bij de tweede Degner, waarop Pérez hem voorbij ging voor de tweede plek en hij Norris aan zijn staart kreeg. Leclerc kwam subiet naar binnen voor harde banden, waarop hij naar het einde van de race moest zien te rijden. Hij kwam vlak voor Russell als zesde terug op de baan, met als interessant gegeven: de vijf coureurs voor hem moesten nog een tweede keer naar de pits. Norris volgde Leclerc de pits in en reed na zijn bandenwissel vlak achter Russell, maar kon de Mercedes na een paar ronden buitenom passeren bij de eerste bocht.

Ronde 34 was het moment waarop Pérez en Alonso vanaf de tweede en vierde plek naar binnen kwamen voor hun tweede pitstop en Verstappen volgde een ronde later. Zij stapten eveneens over naar de harde band. Sainz nam de leiding van de regerend kampioen over, maar deed de koppositie na twee ronden aan de Red Bull-coureur retour door zelf voor de tweede maal naar de pits te gaan. Na de pitstops was de top-tien als volgt: Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Russell, Hamilton, Tsunoda.

Verstappen wint comfortabel

Sainz kon op tien ronden jongere banden een veel beter tempo rijden dan Norris en het was dan ook onvermijdelijk dat de Brit de vierde plek aan hem zou verliezen. Daarna dichtte Sainz snel het gat naar Leclerc om zijn teamgenoot bij de eerste bocht in te halen voor de derde plek. Vooraan controleerde Verstappen. Twee weken na met een remprobleem uit zijn gevallen in de Grand Prix van Australië won hij de race in Japan met een voorsprong van 12 seconden op Red Bull-collega Pérez. Sainz kwam acht seconden na de Mexicaan als derde over de eindstreep. Leclerc haalde het maximale uit zijn eenstopper door vierde te worden, waarmee hij vier plekken had goedgemaakt ten opzichte van zijn startpositie. Norris moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

In de slotfase van de race kwamen Alonso en Piastri op de zesde en zevende plek onder vuur te liggen van Russell, aangezien zij op harde banden onderweg waren, terwijl de Mercedes-rijder op mediums een beter tempo wist te halen. Alonso probeerde zichzelf een betere kans te geven door Piastri binnen DRS-afstand te houden. De Australiër verdedigde zijn plek met hand en tand, maar een foutje aan het einde van de voorlaatste ronde betekende dat hij bij het ingaan van de laatste ronde nog kon worden ingehaald door Russell. Alonso finishte als zesde, Russell als zevende en Piastri als achtste. Hamilton werd negende, terwijl Tsunoda het Japanse publiek iets om te juichen gaf door een punt te pakken in zijn thuisrace.

Voor Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Logan Sargeant was er geen beloning. Laatstgenoemde belandde nog in de grindbak, maar slaagde erin zijn weg te vervolgen door zich achterwaarts terug de baan op te laten rollen. Behalve Ricciardo en Albon zag ook Zhou Guanyu de finishvlag niet. De Chinees parkeerde zijn Sauber met technische problemen in de pits.

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van China.

Video: Max Verstappen wint F1-race op Suzuka

Uitslag F1 Grand Prix van Japan: