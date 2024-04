Max Verstappen: "Niet blij met long runs, hopelijk werken aanpassingen"

Max Verstappen mag de Grand Prix van Japan voor het derde jaar op rij aanvangen vanaf pole-position. De Limburger wist teamgenoot Sergio Pérez met een miniem verschil voor te blijven, al toonde hij zich na afloop niet helemaal tevreden over de eigen kwalificatierondjes. "Ik verloor tijd vanaf bocht 13. Het ligt op dit circuit erg gevoelig met de banden. Als je in de eerste sector een beetje te hard pusht, dan worden de banden aan het eind van de ronde al minder. Dat gebeurde bij mij ook in de laatste ronde en daardoor verbeterde ik mezelf niet echt veel. In die laatste chicane kon ik de kerbs niet echt pakken zoals dat had gemoeten, ook doordat de voorbanden eraan gingen. Het was niet ideaal, maar gelukkig nog steeds goed genoeg voor pole. Ik wil het altijd perfect hebben, maar dat is niet altijd mogelijk."

Waar de snelheid over één ronde op zich best aanwezig was, blijkt Verstappen tijdens de persconferentie minder te spreken over de race pace van zijn RB20 in Suzuka. "Ik ben tot nu toe niet blij met mijn long runs, dus dat blijft nog een beetje een vraagteken voor de race. Als ik naar de langere runs kijk, dan ziet vooral Ferrari er sterk uit. Ze waren misschien niet zo snel over één ronde, maar wel goed in de lange runs. Ik kan niet in de Ferrari-pitbox kijken om te zien hoe dat komt, maar het is wel duidelijk dat ze qua lange runs competitief ogen. We zullen morgen zien of het één met het ander te maken heeft." Verstappen wil McLaren ook nog niet uitvlakken. "Die zien er ook best goed uit. Ik ben gewoon niet zo blij met mijn eigen long runs, dat is het meer, waardoor alle anderen er dan natuurlijk iets beter uitzien."

Veranderingen aan de afstelling bij Red Bull na derde training

De vervolgvraag luidt natuurlijk waardoor het voor Red Bull dit weekend lastiger is dan normaal om een goede balans voor de langere runs te vinden. Heeft het te maken met de updates die het team nog beter moet begrijpen of meer met het wegvallen van de tweede vrije training en daarmee ook de data om op vrijdagavond te analyseren? "Ik heb wel enkele ideeën en dingen waar we naar konden kijken om het voor morgen beter te maken", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com. "Dat hebben we ook al gedaan door dingen aan te passen na de derde vrije training. Onze race pace is nog altijd niet slecht, maar het is niet zoals ik me heb gevoeld in andere races dit jaar en ook vorig jaar. Het is minder comfortabel. Hopelijk wordt het morgen beter door de veranderingen die we hebben doorgevoerd."

Verstappen is overigens wel van mening dat de updates van Red Bull - die in dit artikel uitgebreider worden toegelicht - een stap voorwaarts kunnen betekenen. "Het is altijd moeilijk te vergelijken, doordat we de oude specificatie hier natuurlijk niet hebben gebruikt. Maar normaal gesproken zou het wel een stap voorwaarts moeten zijn, ja, en iedere vooruitgang pakken we natuurlijk graag mee. Vanaf dit punt gaan we ermee aan de slag om het pakket nog beter te begrijpen en verder te optimaliseren."

Video: Max Verstappen pakt opnieuw pole in Suzuka