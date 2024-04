Rapportcijfers GP van Japan 2024

Banden: M (1 lap) M (16 laps) M (18 laps) H (19 laps)

Het was zeker niet zijn overwinning die we ons het langst gaan herinneren. Ging twee keer goed van start en hield daarna met een constant goede pace de leiding in handen. Had alleen zichzelf als enige tegenstander. Strategie werkte ook gewoon goed. Gat met Pérez was wat kleiner dan in de voorgaande races, dus geen 10. Liet ook tijd liggen in de kwalificatie. Maar al met al gewoon uitstekend gedaan.

Rapportcijfer Motorsport.com 9 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 9.16 (402 inzendingen)