F1 GP Monaco 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Veel geluk heeft Charles Leclerc als coureur nog niet gehad in zijn eigen Monaco, want zowel in de Formule 2 als Formule 1 zag hij nog nooit de finish in het prinsdom. Qua snelheid zit het echter wel goed: vorig jaar pakte hij - voordat hij in zijn laatste kwalificatieronde crashte - de pole-position en gisteren klokte hij in de tweede vrije training de snelste tijd, voor Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. De vorm van de Scuderia op het krappe stratencircuit lijkt dus dik in orde, maar de vraag is natuurlijk of zij dat vast kunnen houden in de aanloop naar de kwalificatie en de race.

Vorig jaar moesten Sainz en Leclerc in de derde vrije training nog hun meerdere erkennen in Max Verstappen. De WK-leider van Red Bull Racing overtuigde vrijdag nog niet en nam in beide oefensessies achter teamgenoot Sergio Perez plaats op de vierde stek. Vooral in de eerste sector leek Verstappen wat te missen ten opzichte van de Ferrari's en Perez en dus meldde de regerend wereldkampioen na afloop van de sessie ook dat er nog wel wat gevonden moest worden. Maar hebben Verstappen en Red Bull dat ook voor elkaar gekregen in de aanloop naar de derde training?

Achter de twee topteams maakte McLaren een prima indruk in de vrijdagse trainingen, hoewel het team na de crash van Daniel Ricciardo in VT2 hard aan de slag moest om de schade te herstellen. Lando Norris klokte in die sessie echter opnieuw de vijfde tijd - net als in de eerste training - en bleef daarmee onder meer beide Mercedes-coureurs voor. George Russell en vooral Lewis Hamilton stuiterden weer over het asfalt in Monaco, al kwam het ditmaal niet door porpoising maar door de stijve afstelling en vele hobbels. Heeft Mercedes daar een oplossing voor, of moet het McLaren ook op zaterdag voor laten gaan?

