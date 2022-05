F1 GP Monaco 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De vrijdag werd nog gedomineerd door Charles Leclerc en Ferrari, maar tijdens de derde vrije training bleek dat Red Bull Racing absoluut nog niet afgeschreven mag worden. Sergio Perez oogt het hele weekend al sterk en zette de snelste tijd op de klokken tijdens de afsluitende oefensessie, al was het verschil met Leclerc uiteindelijk slechts 0.041 seconde. Daarachter volgden op ongeveer vier tienden Carlos Sainz en Max Verstappen, die elkaar onderling ongeveer evenveel toegaven als hun teamgenoten op de eerste twee posities. De strijd om de beste startpositie in Monaco lijkt dus helemaal open te liggen, maar wie weet zich uiteindelijk van de pole te verzekeren?

Ook in de middenmoot zijn de verschillen al het hele weekend klein. In de afsluitende training op zaterdag was Pierre Gasly achter Ferrari en Red Bull de best of the rest, maar het verschil met Lando Norris, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen en George Russell was klein. Het lijkt er dus op dat er vier teams zijn die kunnen vechten om de laatste zes plekken in Q3, al zat ook Fernando Alonso er prima bij namens Alpine. In de slotfase van Q2 wordt het dan ook zeer belangrijk om een goede ronde zonder verkeer aan elkaar te knopen, maar wie slagen daar het beste in en mogen zich daarna nog melden in het derde kwalificatiesegment?

Het zijn vragen waarop tijdens het aankomende uur een antwoord gaat komen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Het eerste deel van de kwalificatie begint om 16.00 uur en rond 17.00 uur - mits er geen rode vlaggen zijn - valt de beslissing in de strijd om pole-position. Via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de sessie in het prinsdom.