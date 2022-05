Perez nipt voor Leclerc in laatste training Monaco, Verstappen P4

Normaliter hadden de heren coureurs en de teams in Monaco een rustdag tussen de eerste twee trainingen en de laatste oefensessie op zaterdagochtend. Door het aangepaste tijdschema konden de rijders ditmaal echter in het ritme blijven en meteen weer aan de bak. Dat 'aan de bak' moest overigens wel met enige marge gebeuren in de derde training, aangezien de kwalificatie slechts twee uur na het einde van die training begint en crashes dus buitengewoon kostbaar zijn.

Ferrari opent sterk, coureurs laten nog enige marge

Dat gezegd hebbende, waren de coureurs er wel bijzonder snel bij om het in Monaco broodnodige vertrouwen op te doen. Fernando Alonso zette met 1.14.757 een eerste richttijd op de klokken en kreeg logischerwijs gezelschap op de baan van Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo, twee mannen die gisteren om uiteenlopende redenen (MGU-K en crash) weinig konden rijden. Het echte wachten bleek op de twee topteams, al duurde dat wachten niet lang. Waar Max Verstappen normaliter pas halverwege VT3 naar buiten komt, meldde hij zich ditmaal al na ruim tien minuten.

Het gold ook voor de Ferrari-coureurs, die het commando onmiddellijk overnamen. Carlos Sainz wist kortstondig P1 te pakken, maar zag Charles Leclerc met zijn eerste poging meteen een tiende sneller gaan. Grootste vraag voorafgaand de sessie luidde of Red Bull vrijdagavond iets had gevonden ten opzichte van de Scuderia of niet. Christian Horner sprak de hoop uit dat Ferrari vrijdag met iets meer vermogen had gereden en dat zijn mannen er daardoor dichterbij zouden zitten op zaterdag, maar dat was in de openingsfase nog niet meteen te zien - het bleek pas voor later in de sessie. Zo moest Verstappen met zijn eerste poging nog ruim vier tienden toegeven op Leclerc en zag hij teammaat Sergio Perez zijn tijd min of meer matchen.

Doordat de banden zich in Monaco extreem goed hielden, konden coureurs op hetzelfde setje met speels gemak meerdere keren aanzetten. Het is precies wat de twee voornaamste titelgegadigden deden, waarbij de verschillen al ietwat nivelleerden. Verstappen wist Leclerc met twee persoonlijke verbeteringen immers te naderen tot op 0.033 van een seconde, waarna de tijden verder tuimelden. Positief signaal voor Red Bull was dat Sergio Perez een meer dan behoorlijk woordje mee kon spreken. Sterker nog: met 1.13.297 wist de Mexicaan toen al kortstondig de snelste tijd te pakken, waarbij wel moest worden aangetekend dat Leclerc die tijd tot in duizendsten wist te evenaren.

Perez maakt indruk, al is het verschil met Leclerc miniem

De koek bleek echter nog lang niet op. Naarmate de baanomstandigheden beter werden, kwam de toptijd van gisteren (1.12.656) meer en meer in zicht. Vlak voordat de pits halverwege de sessie werd opgezocht, wist Leclerc die al tot op twee tienden te benaderen, met P1 tot gevolg. Zijn ronde heeft twee dingen duidelijk gemaakt. Allereerst zegt het alles over de (geringe) bandenslijtage dat dergelijke tijden aan het eind van een stint nog te klokken waren. Ten tweede liet het zien dat Ferrari lange tijd een antwoord had op alle verbeteringen die Red Bull toonde.

Die laatste trend zou pas na het bezoek aan de pitstraat doorbroken worden. Red Bull koos bij de auto van Perez voor veranderingen aan de afstelling en die leken met een 1.12.476 meteen hun vruchten af te werpen. Sterker nog: het is een rondetijd gebleken waar niemand van de concurrentie meer aan kon komen, al waren de verschillen bijzonder klein. Zo wist Leclerc Perez in de slotminuten nog te naderen tot op 0.041 van een seconde. De Monegask legde daarmee beslag op P2, voor teamgenoot Sainz. Verstappen leek zaterdagochtend nog net iets minder op zijn gemak in de RB18 dan Perez en moest daardoor net als gisteren genoegen nemen met P4. De ijzersterke Pierre Gasly completeerde achter hem de top-vijf, nog voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Lance Stroll, die de sessie als achttiende zou afsluiten, tekende voor het enige contact met de vangrail, al scheelde het bij het ophouden van Verstappen door Zhou en van Vettel door Sainz eveneens weinig.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Monaco