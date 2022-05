Betrouwbaarheid Ferrari-motor blijft een zorg, zegt Binotto

In Monaco waren er tijdens de eerste vrije training wel weer problemen voor Haas-coureur Mick Schumacher en Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas. De Ferrari-aangedreven auto's van beide heren werden geteisterd door een probleem met de MGU-K, wat hen baantijd kostte. Uiteindelijk besloten beide formaties de versnellingsbak te wisselen. Afgelopen weekend in Barcelona kampte Bottas ook al met een kapotte power unit.

Binotto treedt niet in details, maar erkent dat betrouwbaarheid een probleem blijft. Al wijst de Italiaan ook op Red Bull Racing dat in diverse Grands Prix ook uitviel. "Betrouwbaarheid is altijd een zorg", antwoordt Binotto op een vraag van Motorsport.com. "Het is nooit fijn als iets dergelijks gebeurt. We maken ons er ook zorgen over. We kijken altijd naar wat er aan de hand is en soms is het overduidelijk. Het kan veroorzaakt worden door ongelukken van buitenaf of door uitzonderlijke omstandigheden. Maar andere kunnen grote zorgen veroorzaken. Betrouwbaarheid is altijd een belangrijke factor geweest in het kampioenschap. Wij vielen uit in Spanje, Red Bull is het ook al een aantal keer overkomen en onze klantenteams hebben er ook last van gehad. Dit is een uitdaging, maar dat is betrouwbaarheid altijd. Het blijft een zorg, maar we zijn niet overbezorgd. Ik hoop dat Christian Horner dat meer is dan ikzelf. We moeten ons uiterste beste doen en hopelijk blijft alles soepeltjes verlopen."

Binotto wil niet ingaan op de problemen van Leclerc in Spanje. "Wat ik daarover kan vertellen? Niet veel", gaat hij verder. "We hebben de boel geanalyseerd en gezien dat zowel de turbo als MGU-H beschadigd was en niet meer te maken zijn. De hoofdoorzaak is gevonden en opgelost voor Monaco en de races die volgen. Dat is het enige wat ik kan vertellen."

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur heeft alle vertrouwen in het vakmanschap in Maranello. "Dit is in handen van Ferrari. Zij zorgen ervoor en ik maak me er geen zorgen over dat ze de situatie snel verbeteren."