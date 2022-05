Horner: Contractonderhandelingen rechttoe rechtaan als Perez zo doorgaat

Ondanks een sterk begin van het seizoen vond Christian Horner het twee races geleden te vroeg om het over de toekomst van Sergio Perez te hebben. Inmiddels kan het team echter niet meer om de goede prestaties van de coureur uit Guadalajara heen. In Spanje kwam Perez voor de derde keer dit seizoen als tweede aan de finish en in het kampioenschap staat hij momenteel derde op maar 25 punten van teamgenoot Max Verstappen.

“Hij moet gewoon zo door blijven gaan”, antwoordt Horner in Monaco op de vraag wat Perez moet laten zien om een nieuw contract bij het team te verdienen. “Hij doet momenteel een fantastische job en we zijn erg tevreden over hem. Hij heeft dit jaar tot dusver extreem goed gereden. Hij heeft een fantastische pole-position behaald in Jeddah en enkele geweldige races neergezet. En vergeleken met vorig seizoen is het verschil tussen hem en Max significant kleiner geworden. Bovendien is hij een echte teamplayer, volgens mij de beste die er momenteel is in de Formule 1. Als hij blijft doen wat hij nu doet, zouden de gesprekken redelijk rechttoe rechtaan moeten zijn.”

Perez was tijdens de Grand Prix van Spanje niet blij met de teamorders en vroeg direct na de race om een gesprek met de teamleiding. Volgens Horner is die conversatie goed verlopen. “Nadat hij inzag dat Max en hij op een andere strategie zaten, Max een bandenvoordeel had en we voorzichtig moesten zijn met de oplopende temperaturen, het logisch was om de coureurs niet met elkaar te laten vechten en de punten veilig te stellen”, vertelt de Brit. “We hebben de gedachtengang achter onze beslissingen uitgelegd, waarna hij het volledig begreep.”

Perez gaf op vrijdag wel aan dat Red Bull hem in Spanje een betere strategie had kunnen geven. Horner: “Hij refereert mogelijk aan een moment eerder in de race, toen Max een moment had gehad bij de vierde bocht en ze beide achter George Russell zaten. Max wist vrij snel aan te sluiten bij George en Checo. Checo slaagde er een paar ronden niet in om George in te halen en Max was op dat moment sneller, waarna we besloten om het Max te laten proberen bij George. Helaas werkte zijn DRS sommige ronden wel en andere ronden niet. Hij zat er wel steeds dicht genoeg achter om er relatief eenvoudig voorbij te gaan, maar het was steeds weer een vraagteken of zijn DRS die ronde zou werken of niet. Dat was een pijnlijke situatie. Ik denk dat Checo graag had gezien dat hij er na een paar ronden weer langs werd gelaten, toen Max er niet voorbij kwam. Maar we wisten natuurlijk niet wanneer Max zijn DRS wel zou werken. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, maar uiteindelijk had Checo er alle begrip voor.”