F1 GP Monaco 2022 liveblog: Volg de race live

De kwalificatie is natuurlijk tijdens ieder Grand Prix-weekend een belangrijk moment, maar dat geldt op het bijzonder krappe stratencircuit in Monaco nog net een beetje meer. Het gebrek aan inhaalmogelijkheden en de brede auto's maken inhalen schier onmogelijk en dus is het belang van een goede startpositie enorm. De beste plek op de grid is voor thuisrijder Charles Leclerc, die voor het tweede opeenvolgende jaar de snelste was in de kwalificatie. De Ferrari-coureur haalde nog nooit de finish in zijn thuisrace en hij hoopt dit jaar af te rekenen met zijn pechreeks, maar gaat hij daar ook in slagen?

WK-leider Max Verstappen moet intussen vanaf de vierde positie vertrekken in Monaco. De Red Bull-coureur was in de slotfase bezig met een verbetering en achtte de tweede startpositie haalbaar, maar een crash van teamgenoot Sergio Perez - die daarna werd aangetikt door Carlos Sainz - gooide roet in het eten. Een ideale startpositie is het dus niet voor de regerend wereldkampioen, die zijn winst waarschijnlijk moet gaan boeken bij de start of door middel van de strategie. Kan Verstappen nog ietwat naar voren komen en voor de derde keer op rij het podium beklimmen in het prinsdom?

Daarnaast is het de vraag wat het weer gaat doen tijdens de 78 ronden tellende race in Monaco. De hele week stonden er buien ingetekend voor de zondag, die vooral richting het einde van de middag zouden gaan vallen, maar momenteel lijkt het juist weer droog te blijven. Blijft de regen inderdaad weg, of gaat er gedurende de race nog wat hemelwater vallen?

Het zijn vragen die beantwoord gaan worden tijdens de Grand Prix van Monaco, die om 15.00 uur van start gaat. Via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de race.