Waarom Leclerc ondanks twijfels van Marko goed zat met weegbrugmoment

Charles Leclerc was één van de uitverkoren coureurs om zich bij de welbekende weegbrug van de FIA aan het begin van de pitstraat te melden. De Ferrari-coureur had de (licht-)signalen echter gemist en reed de weegbrug voorbij. Het leidde bij Helmut Marko meteen tot vraagtekens, zo bleek toen hij de Oostenrijkse ORF na afloop te woord stond: "Als je naar de standaard kijkt, dan zou het een start vanuit de pitstraat of vanaf de laatste plek moeten zijn. Dat gebeurt ook consequent in de juniorklassen. De auto achteruit duwen helpt vanuit het reglement niet meer. Ik gun hem het absoluut niet, maar op basis van het reglement zou er eigenlijk een straf moeten volgen."

Die straf is er niet gekomen en dat is ook volkomen terecht. Marko heeft het reglement namelijk niet goed voor de geest, Leclerc heeft wel aan de regels voldaan. In het reglement staat namelijk dat het missen van de weegbrug in essentie niet strafbaar is en dat achteruit duwen wel degelijk kan helpen. De zaak gaat alleen naar de stewards als de auto weer in de garage is geweest en als monteurs aan de auto hebben gewerkt. Die laatste categorie is vrij breed, waardoor Leclerc al de pineut was geweest als hij - zoals hijzelf van plan was - naar de pitbox was gereden en monteurs de banden hadden vervangen.

Leclerc dankt Ferrari na snel handelen

Dat het niet zover is gekomen en dat hij een straf ontloopt, is volgens Leclerc volledig aan het team te danken. "Het is hier erg verraderlijk met die weegbrug. We komen hier de pitstraat in en eerlijk gezegd weet ik niet eens waar dat paneel hangt, ik weet niet of dat signaal aan de linker- of aan de rechterkant te zien is", liet een eerlijke Leclerc na afloop van de kwalificatie optekenen. "Het is in ieder geval best ver naar links of naar rechts, niet op een plek waar je normaal kijkt."

"Ik had dus geen idee dat ik naar die weegbrug moest. Gelukkig voor mij zag het team dat signaal wel en vertelden ze mij dat ik meteen moest stoppen. Daarna duwden ze me terug. Het oponthoud was alsnog niet ideaal, doordat ik uit het ritme van de andere coureurs raakte, maar gelukkig konden we ons uit deze hachelijke situatie redden", zo besluit de man die tot dusver geen enkele F1-race door zijn eigen Monaco is gefinisht.

Regels vanaf 2020 enigszins veranderd

In 2019 moest Pierre Gasly vanuit de pitstraat starten in Baku, toen hij de weegbrug miste. Zoals gezegd wordt er op basis van artikel 35.1 uit het FIA-reglement alleen gestraft als de auto terug bij de pitbox is en monteurs aan de auto werken. Het kwam Gasly drie jaar geleden op een terugverwijzing naar de pitstraat te staan, al is de strafmaat nadien iets aangepast. Tegenwoordig betekent het missen van de weegbrug niet automatisch een start vanuit de pitstraat, maar wordt de zaak naar de stewards doorverwezen. Die mogen de strafmaat bepalen, al kan het afgaande op het reglement nog altijd serieuze gevolgen krijgen: "Bij overtreding van het reglement kunnen de stewards de coureur naar eigen inzicht een aantal plaatsen laten zakken op de grid of hem diskwalificeren uit de sprintrace of race." Door het adequate handelen van Ferrari is dat bij Leclerc echter niet aan de orde.