Sergio Perez zorgde zaterdagmiddag voor de tweede rode vlag tijdens de kwalificatie door zijn RB18 bij Portier in de Tecpro-barriers te parkeren. Bij het induiken van die achtste bocht brak de achterkant uit en kon de Mexicaan de auto niet meer onder controle houden. Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam kort na de crash bij de bocht aan en probeerde de RB18 nog te ontwijken. Hier slaagde de Madrileen niet in en dus botste Sainz met de F1-75 tegen Perez' auto aan.

Het was meteen te zien dat de schade aan de auto van Perez groot was, aangezien hij hard met de achterkant tegen de Tecpro-barrier was geknald. Ook aan de voorzijde was er schade door de tik van Sainz. Red Bull heeft diverse onderdelen moeten vervangen, waaronder de versnellingsbak en de achterwielophanging. Omdat Perez met deze wissel niet over de toegestane vier versnellingsbakken gaat, kan hij deze ontvangen zonder dat daar een straf aan hangt. De Mexicaan start de race dus gewoon vanaf de derde plek.

De schade bij Sainz leek in eerste instantie mee te vallen, maar Ferrari heeft besloten om uit voorzorg ook een nieuwe versnellingsbak in de auto van Sainz te zetten. "Na inspectie na de crash van Carlos en gezien de kracht van de impact, hebben we besloten om uit voorzorg de versnellingsbak te vervangen", meldt zijn team. "De onderdelen aan de achterkant die ook beschadigd waren, hebben we uiteraard ook vervangen. Alle veranderingen zijn strafvrij."

Dit betekent dat Sainz nog steeds als tweede start achter teamgenoot Charles Leclerc, die zaterdag de pole-position veroverde. "Ik trapte op de rem en probeerde de bocht zo strak mogelijk te nemen. Ik wilde hem ontwijken, trapte nog harder op de rem, maar botste tegen de achterkant van zijn auto aan", zei Sainz na afloop van de kwalificatie. "Het was een prima save geweest als ik het had gered, maar er was eigenlijk geen tijd om dat voor elkaar te krijgen. Dit is wat er gebeurt in Monaco."

