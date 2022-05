Grand Prix van Monaco tijdelijk stilgelegd door hevige regenval

Tot en met zaterdagmiddag na de kwalificatie waren de voorspellingen tijdens de Grand Prix dat het zou gaan regenen, maar zondagochtend waren deze compleet omgeslagen. De voorspelde nattigheid was ingeruild voor wat bewolking met een zonnetje, tot tien minuten voor de start van de Grand Prix. Terwijl alle F1-coureurs bezig waren met de voorbereidingen begon het plots langzaam te druppelen. Kort daarna kwam de mededeling dat start met een aantal minuten zou worden uitgesteld. Dit gaf de teams de kans om de slicks om te wisselen voor intermediates.

En terwijl alle formaties druk in de weer waren, begon het steeds harder en harder te regenen. De wedstrijdleiding besloot de start opnieuw uit te stellen en deelde mee dat in ieder geval de formatieronde achter de safety car zou plaatsvinden. Om 15.16 uur werd het veld onder leiding van Bernd Mayländer in gang geschoten, maar juist op dat moment begon de regen echt hevig te vallen. Diverse coureurs, waaronder Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en polesitter Charles Leclerc, meldden via de radio dat het erger was dan gedacht en dat er veel standing water was. Na slechts een enkele ronde werd het veld naar de pits geleid, waarna de wedstrijdleiding besloot om de rode vlag te zwaaien. Wel is de wedstrijd nu één rondje onderweg en staan er nog 77 stuks op het menu.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wanneer de race hervat wordt.

Update: De Grand Prix wordt om 16.05 uur hervat.