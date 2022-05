FIA onderneemt stappen om brandstoftemperatuur beter te controleren

Max Verstappen kwam afgelopen zondag in Barcelona net op tijd uit de pitstraat omdat het team tot het laatste moment had gewacht om de brandstof op temperatuur te laten komen. De limiet voor de temperatuur van de brandstof is 10 graden Celsius onder de temperatuur op het circuit, die door de FIA-schermen weergegeven wordt. Voor de race wordt dat twee uur voor de start vastgesteld, in het geval van een training een uur voor de start. Teams houden de temperatuur van de brandstof in de gaten zodat het zo koud mogelijk in de auto getankt kan worden. Uiteraard wordt de brandstof warmer als de auto in aanloop naar de race warmdraait. Ze moeten zorgen dat de brandstoftemperatuur boven de limiet zit als de wagen de pits verlaat, de FIA houdt dit in de gaten middels de meter waar ook de brandstofstroom mee in de gaten gehouden wordt.

In Barcelona was het in aanloop naar de race zo’n 34 graden Celsius, meestal wordt het getal afgerond. De teams dachten dat ze met de brandstof op zo’n 24 graden moesten zitten, maar de FIA verklaarde dat het 35 graden Celsius was waardoor de brandstof ook een graadje warmer moest worden. Red Bull en AlphaTauri hadden hier het meeste last van, Verstappen en Pierre Gasly vertrokken net voor het sluiten van de pits. Het heeft gezorgd voor een discussie tussen teams en de FIA over de procedure, vooral omdat men vraagtekens had bij de vastgestelde temperatuur door de autosportfederatie. Was het werkelijk 35 graden Celsius?

In de notities voor de Grand Prix van Monaco maakte wedstrijdleider Eduardo Freitas duidelijk dat er vanaf heden een preciezere meting plaatsvindt om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden in de afronding. Freitas schreef: “Het bericht van de officiële buitentemperatuur, dat een uur voor de start van elke sessie en twee uur voor de race verstuurd wordt, wordt vanaf nu getoond met een decimaal achter de komma.”

Teams pleiten ervoor om de procedure op de langere termijn aan te passen. Ze willen dat de meting van de buitentemperatuur eerder gedaan wordt. Dit geeft ze meer tijd om de temperatuur van de brandstof op te voeren voordat deze twee uur voor de start van de race getankt wordt.

In Miami had Aston Martin al problemen met de brandstof. De beide wagens van het team konden niet naar buiten omdat ze de limiet niet tijdig bereikt hadden.