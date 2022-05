Verstappen weet: "Moeten nog iets vinden ten opzichte van Ferrari"

Max Verstappen wist de Grand Prix van Monaco vorig jaar voor het eerst in zijn carrière te winnen, maar een jaar later is het weekend niet helemaal naar wens begonnen. Red Bull rekende vooraf op een sterk Ferrari en die vermoedens zijn terecht gebleken. Zo topte Charles Leclerc beide trainingen en zag hij Carlos Sainz aan vrijdagmiddag keurig aansluiten op P2. Verstappen strandde op vierenhalve tienden van de Monegask op de vierde stek en dus is zijn conclusie in de pitstraat een tamelijk simpele: "Ten opzichte van Ferrari moeten nog wat zien te vinden."

Vraag is in hoeverre dat mogelijk is. De Ferrari oogt erg sterk op het befaamde stratencircuit en maakt dit hele jaar al indruk in langzame bochten en qua tractie. Het is dus de vraag - en eentje die Verstappen vanochtend ook niet kon beantwoorden - of de verschillen in de kwalificaties tot dusver zijn veroorzaakt door set-up keuzes of simpelweg door verschillende karakteristieken van de auto's.

Wat Verstappen wel weet, is dat zijn team iets beter voor de dag kan komen dan in de tweede training. "We hebben vandaag verschillende dingen geprobeerd om te zien hoe de auto zich hier zou gedragen. In de eerste vrije training was ik iets blijer met de auto dan in de tweede sessie. Als je hier een iets betere balans in de auto vindt, dan kun je veel meer aanvallen en wordt je rondetijd ook meteen beter", geeft Verstappen aan dat hij er met een iets betere balans meer uit kan halen. Dat laatste blijkt ook uit het feit dat de wereldkampioen zijn eigen teamgenoot nu nog voor moet laten gaan. "Het draait er nu allemaal om dat we de afstelling en balans verder finetunen."

Naast een idee van de balans heeft Verstappen vrijdag ook kunnen voelen hoe Monaco is met de 2022-auto's. De stijvere bolides hebben vooral bij Mercedes voor gestuiter gezorgd, al merkt ook Verstappen dat de uitdaging van Monaco dit jaar nog iets groter is dan voorheen. "Je merkt duidelijk dat deze auto's iets zwaarder zijn, je voelt het gewicht. Daarnaast stuiter je meer doordat deze auto's wat stijver zijn. Dat maakt het iets lastiger, maar op zich is dat prima. Het zicht is ook iets minder dan vorig jaar, dus al met al is het nog steeds hectisch om met een F1-auto door Monaco te rijden!"