F1 GP Mexico 2022 liveblog: Volg de race

Max Verstappen maakt jacht op zijn vierde overwinning op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De tweevoudig wereldkampioen triomfeerde in 2017, 2018 en 2021 al op de piste in Mexico-Stad. Als Verstappen de wedstrijd opnieuw wint, dan kroont hij zich tot de meest succesvolle rijder in de geschiedenis van de Grand Prix van Mexico. Hij deelt deze status nu met Jim Clark. De legendarische Schot won het evenement eveneens drie keer, in 1962, 1963 en 1967. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de editie van 1962 niet meetelde voor het wereldkampioenschap Formule 1. Bovendien nam Clark gedurende die race de Lotus 25 van teamgenoot Trevor Taylor over, omdat zijn eigen wagen met problemen kampte.

Als Verstappen opnieuw naar de winst rijdt in Mexico, dan is dat bovendien zijn veertiende overwinning van het seizoen. Daarmee wordt hij alleen recordhouder qua zeges in één jaar, na afgelopen weekend in de Verenigde Staten al op gelijke hoogte te zijn gekomen met Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Slaagt Verstappen erin beide records exclusief in handen te krijgen?

Ferrari was tot dusver in het Formule 1-seizoen 2022 de grootste belager van Verstappen en Red Bull Racing, maar dit weekend komt de meeste concurrentie vooralsnog van Mercedes. George Russell en Lewis Hamilton mogen zich achter Verstappen als respectievelijk tweede en derde oplijnen. Kunnen zij het merk met de ster diens eerste overwinning van het jaar bezorgen? Ferrari kampte door de ijle lucht in Mexico-Stad met motorproblemen in de kwalificatie, waardoor Carlos Sainz en Charles Leclerc met respectievelijk P5 en P7 genoegen moesten nemen. Kan de Scuderia zich op zondag herpakken?

Ook Sergio Perez had problemen in de kwalificatie en eindigde als vierde. Gaat de Mexicaan erin slagen het podium - of zelfs de winst - te halen en daarmee de tienduizenden Mexicaanse fans op de banken te krijgen? In het middenveld gaat de strijd tussen Alpine en McLaren om de vierde plek bij de constructeurs ondertussen in volle vaart door, met de vier coureurs Lando Norris (P8), Fernando Alonso (P9), Esteban Ocon (P10) en Daniel Ricciardo (P11) bij elkaar op de grid. Kan McLaren de achterstand van elf punten op Alpine verkleinen, of delen de Fransen een nieuwe tik uit? En wat kan Valtteri Bottas vanaf een fraaie P6 op de startopstelling, gaat het hem lukken om als best of the rest te finishen?

De Grand Prix van Mexico begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets van de actie missen en antwoord krijgen op al deze vragen? Volg dan ons liveblog!