Verstappen hoopt dankzij goede topsnelheid aan kop te blijven bij start

Na een wat moeizaam begin van het weekend scoorde Max Verstappen op zaterdag vrij overtuigend de pole-position voor de Grand Prix van Mexico. De tweevoudig wereldkampioen reed aan het einde van de kwalificatie een tijd van 1.17.775, waarmee hij Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton drie tienden achter zich liet. De coureur op pole-position is in Mexico echter vrij kwetsbaar bij de start, doordat het rechte stuk met start-finish aardig lang is. Verstappen kijkt niettemin met vertrouwen uit naar de start van de Mexicaanse Formule 1-race.

“Ik sta liever op pole dan tweede of derde op de grid, laat ik het zo zeggen”, vertelt Verstappen op het Autodromo Hermanos Rodriguez aan de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. “Natuurlijk kun je als je tweede of derde start een slipstream pakken, maar ik hoop dat we ze met onze topsnelheid net voor kunnen blijven in de eerste bocht.” Vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Mexico door bij de eerste bocht de leiding over te nemen van Valtteri Bottas, nadat hij zich als derde had gekwalificeerd.

Voor Verstappen komt de sterke vorm van Mercedes in Mexico niet als een verrassing. “Als je kijkt naar hoe zij het hele seizoen al gaan op circuits waar met veel downforce op de auto gereden wordt, dan gaan zij altijd redelijk goed”, aldus de Red Bull-coureur. “En ik denk dat de ijlere lucht ze ook een beetje helpt. Als je iets tekort komt op het rechte stuk, dan maakt het hier iets minder uit.” Verstappen verwacht dat Mercedes ook in de race sterk voor de dag zal komen. “Ik denk dat zij wel een goede race pace zullen hebben. Dus het zal niet makkelijk worden. Maar we gaan natuurlijk wel voor de overwinning.”

Bij Mercedes spreekt men van een one-off, maar Verstappen denkt dat de Duitse fabrieksformatie mogelijk ook tijdens de seizoensafsluiter een woordje mee kan spreken. “Misschien in Abu Dhabi. We zullen het vanzelf wel zien.” De 33-voudig Grand Prix-winnaar erkent dat het goed voor de sport zou zijn als Mercedes op de weg terug is, maar hoopt desondanks in 2023 weer een groter verschil te zien met de zilverpijlen. “We hebben natuurlijk wel bepaalde ideeën over wat we voor volgend jaar nog willen verbeteren. Hopelijk kunnen we dan weer een beetje een gat slaan.”