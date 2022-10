Pirelli: Tweestopper snelste strategie voor GP van Mexico

Een eerste stint op softs, gevolgd door twee stints op mediums is afgaande op de berekeningen van Pirelli de snelste manier om de race over 71 ronden op het Autodromo Hermanos Rodriguez af te werken. Wie voor deze tactiek kiest, zou dan een pitstop moeten maken tussen ronde 16 en 22 en vervolgens nog één tussen ronde 42 en 48.

Voor wie de zachte band liever ontloopt, zoals Fernando Alonso aangeeft voor Alpine, en maar één pitstop wil maken, heeft Pirelli een strategie berekend die heel dicht in de buurt komt van bovengenoemde tweestopper. Hier is het advies om te starten op mediums en deze tussen ronde 28 en 35 in te ruilen voor harde banden, waarmee vervolgens naar de finish gereden kan worden. Pirelli noemt een tweestopper met twee stints op softs (soft-medium-soft) en een éénstopper zonder harde band (medium-soft) als alternatieve mogelijkheden.

De coureurs van de drie topteams - Max Verstappen (P1), George Russell (P2), Lewis Hamilton (P3), Sergio Perez (P4), Carlos Sainz (P5) en Charles Leclerc (P7) - hebben een identieke pool aan bandencompounds voor de race. Het zestal heeft de beschikking over drie sets gebruikte softs, twee sets nieuwe mediums en één set nieuwe hards.

De Grand Prix van Mexico begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.