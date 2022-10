Max Verstappen verslaat Mercedes voor prachtige F1-pole in Mexico

Nadat Mercedes in de afsluitende training een sterk signaal had afgegeven, mochten coureurs tijdens de kwalificatie pas echt aan de bak op het circuit dat op 2286 meter hoogte ligt. De tijden uit de derde vrije training moeten door de motorstanden altijd met een flinke korrel zout worden genomen. Toch is het geen toeval dat Mercedes juist in Mexico een aardig woordje meespreekt. Zo werkt het updatepakket uit Austin goed en is de hoogte een belangrijke factor. De Mercedes W13 heeft behoorlijk veel last van drag (luchtweerstand), maar doordat de luchtdichtheid op deze hoogte veel lager is dan op zeeniveau valt dit nadeel voor een belangrijk deel weg.

Q1: Hamilton bovenaan, exact dezelfde rondetijd voor Schumacher en Vettel

Het betekende dat George Russell en Lewis Hamilton de kwalificatie met veel vertrouwen tegemoet konden gaan. Het duo wist Q1 logischerwijs ook met speels gemak te overleven, al hadden de Zilverpijlen in de eerste run niet meteen een antwoord op Max Verstappen. De Nederlander hield zijn banden goed in leven voor het befaamde stadiongedeelte en nam daarin afstand van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen ging net als Russell nog een keer naar buiten op gebruikte banden, terwijl Verstappen en de Ferrari's het rubber besloten te sparen. Hamilton wist daardoor de eerste stek over te nemen, al moet gezegd dat het verschil met 0.053 seconden alsnog miniem was.

De luxe van banden sparen was niet weggelegd voor mannen die zichzelf in de slotfase van Q1 aan de verkeerde kant van de streep vonden: Lance Stroll, Mick Schumacher, Alexander Albon, Sebastian Vettel en Nicholas Latifi. Schumacher leek vanuit de gevarenzone een zeer fraaie sprong naar P6 te maken, maar raakte die rondetijd kwijt door een overschrijden van de track limits in bocht 2. Het zou de Haas-coureur bijzonder duur komen te staan. Na het vallen van de vlag werd hij namelijk nog uit de Q2-plekken gedruk door Zhou Guanyu in zijn Alfa. Schumacher was daardoor vroegtijdig klaar, net als landgenoot Vettel, die trouwens exact dezelfde tijd reed. Ook diens Aston Martin-collega Lance Stroll, Alexander Albon en Nicholas Latifi konden vroegtijdig douchen.

Q2: Extreem kleine verschillen vooraan, Ricciardo grijpt net naast Q3-plek

De Mercedes-coureurs begonnen het tweede deel van de kwalificatie op nieuwe sloffen van Pirelli, terwijl Verstappen zijn eerste poging op een gebruikte set waagde. De Nederlander gaf daardoor drie tienden toe op Hamilton, die Q2 als snelste begon. Dat beide Mercedes-coureurs zeer aan elkaar gewaagd zijn, bleek wel uit het feit dat Russell slechts 0.013 van een seconde toegaf op zijn ervaren teamgenoot. Dit marginale verschil zou een voorbode zijn voor de slotfase. Carlos Sainz wist zich daarin tussen beide Mercedessen te nestelen op slechts 0.008 van een seconde. Verstappen stond daar op 0.014s nipt achter, terwijl Perez ook slechts 0.063s van toegaf als vijfde man.

Het gaf aan dat de marges flinterdun waren en dat bleek ook het geval in de felbegeerde strijd om de laatste Q3-plekken. Fernando Alonso vond zichzelf daarbij net aan de goede kant van de streep terug, Daniel Ricciardo - die overigens wel een teken van leven heeft getoond - net aan de verkeerde zijde. De McLaren-coureur kwam slechts 0.053 van een seconde tekort om Q3 te halen. Harde realiteit was echter dat de goedlachse Australiër al naar het vierkantje voor pers kon, samen met Zhou, een zeer ontevreden AlphaTauri-duo en Kevin Magnussen. De Deen besloot de kwalificatie als vijftiende, maar weet nu al dat hij zondag op de laatste rij staat door een motorische gridstraf.

Q3: Verstappen flikt het op het beslissende moment

Het beeld van Q2 beloofde bijzonder veel goeds voor het beslissende deel van de kwalificatie. Statistieken over de meest compacte top-vijf werden al afgestoft voor het geval dat. Red Bull besloot de koe ditmaal bij de horens te vatten met thuisfavoriet Perez. De Mexicaan zorgde met 1.18.153 voor een eerste richttijd, een tijd waar Sainz en Leclerc zich op stuk zouden bijten. Verstappen kwam als eerstvolgende aangestormd en bleek wel in staat om Perez van de voorlopige pole te stoten. Verstappen liet de klok stoppen op 1.17.947, waarmee hij ook meteen als eerste man onder de 1.18 dook. Russell en Hamilton zouden op een tiende aansluiten, al kleurde laatstgenoemde niet binnen de lijntjes. Hamilton overschreed de baanlimieten in bocht 16 en verloor daardoor zijn rondetijd.

Het gaf de laatste run nog net iets meer belang voor de man die nog altijd op zijn eerste zege van het jaar wacht. Ook in de afsluitende run was Perez weer als eerste op het asfalt te vinden. De Mexicaan gaf alles en verbeterde zichzelf ook wel, maar het bleek niet genoeg om onder de tijd van Verstappen te duiken. Zelfs een verbetering had niet niet volstaan om de Nederlander af te stoppen. In de slotseconden gingen Verstappen namelijk nogmaals sneller dan zijn eigen toptijd, met een 1.17.775 tot gevolg. Het bleek gezien de kleine verschillen in Q2 nu toch ruimschoots voldoende om met pole aan de haal te gaan, officieel zijn eerste in Mexico. Russell staat tweede op ruim drie tienden en heeft Hamilton achter zich op de derde startplek, met een onderling verschil van 0.005 seconde. Perez completeert de tweede startrij voor Sainz. Een zeer eervolle vermelding gaat uit naar Valtteri Bottas, die na een geweldige kwalificatie zesde staat en daarmee nog voor Charles Leclerc.

De Formule 1 Grand Prix van Mexico begint zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Verstappen stelt pole veilig in kwalificatie GP Mexico

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Mexico: