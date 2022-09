F1 GP Italië 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Ferrari deelde vrijdag de lakens in beide trainingen uit. Charles Leclerc besloot VT1 als snelste, terwijl teamgenoot Carlos Sainz dit stokje in de tweede sessie overnam. Een bemoedigend resultaat voor de mannen uit Maranello, al gaan gridstraffen de startopstelling nog wel overhoop gooien. Daarachter was het Max Verstappen die de dag met de tweede tijd afsloot. Hij bleef Leclerc in VT2 voor, net als de heren van Mercedes en zijn eigen teamgenoot. Lando Norris nestelde zich netjes op P4. Het is echter wel de vraag of de Brit dit tempo in de derde training kan volhouden. Kan Ferrari opnieuw een training als snelste afsluiten of heeft Red Bull Racing van vrijdag op zaterdag iets gevonden? Lukt het het team van Mercedes om zich te bemoeien met de strijd vooraan? En weet Perez het gat nog te dichten?

Achter de topteams en Norris staan de mannen van Alpine. Zij lijken het middenveld te gaan leiden, mocht Norris terugvallen. Fernando Alonso en Esteban Ocon reden allebei een uitstekend tempo. Alpine is momenteel het leidende team in de middenmoot. Alexander Albon imponeerde met zijn razendsnelle FW44 met een tiende tijd. De Thai laat al een aantal races van zijn sterkste kant zien. Kan de Williams-coureur dit volhouden of gaan de heren van Alfa Romeo en AlphaTauri nog stappen maken?

De derde vrije training staat op het punt van beginnen. Om 13.00 uur springt het licht in de Italiaanse pitstraat op groen. Mis niets van alle actie met dit liveblog!