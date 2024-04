F1 China live: Volg de kwalificatie

Waar voorheen in het sprintformat de kwalificatie de afsluiting van de vrijdag vormde, is dat nu op zaterdag het geval. De kwalificatie volgt na de sprintrace op het Shanghai International Circuit, waarvoor Lando Norris de sprintpole had veroverd in de natte sprintkwalificatie. Heel lang kon de McLaren-coureur er niet van genieten, want in bocht 1 zette Lewis Hamilton zijn Mercedes al aan de binnenkant om de leiding over te nemen. Norris probeerde vol te houden aan de buitenkant, maar moest dat bekopen met een terugval tot de zevende plaats.

De sprintzege ging voor de achtste keer naar Max Verstappen, die vanaf P4 geduldig zijn kansen afwachtte en in de korte race van negentien ronden uiteindelijk dertien seconden wegreed van Hamilton. Daarachter vond het grootste gevecht plaats tussen Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Pérez en Charles Leclerc. Pérez was de grote winnaar van het gesteggel tussen Alonso en Sainz, want hij nam de derde plaats over en die kwam ook niet meer in gevaar doordat de Ferrari-coureurs het elkaar lastig maakten. Alonso viel uit na een lekke band.

Nu is in feite het eerste deel van het raceweekend voltooid en gaat de Formule 1 door naar de hoofdmaaltijd: de Grand Prix. Daarvoor moet er eerst nog gekwalificeerd worden om de startvolgorde voor de race van 56 ronden te bepalen. Als deze zal zijn zoals de sprintkwalificatie, dan staat weer een bijzonder vermakelijke sessie te wachten. Dit keer zijn er echter factoren die het iets voorspelbaarder kunnen maken. Zo zou het normaliter droog moeten blijven waar het gisteren regende tijdens SQ2 en SQ3, krijgen de coureurs meer tijd (achttien, vijftien en twaalf minuten in Q1, Q2 en Q3) en is er een vrije bandenkeuze voor elke sessie, waar vrijdag nog mediums verplicht waren in de eerste twee segmenten.

Kan iemand ondanks deze factoren voor een verrassing gaan, of verovert Verstappen voor het eerst op Chinees grondgebied een pole-position? Om 09.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie van start en als de sessie zonder onderbrekingen verloopt, zal rond 10.00 uur het antwoord volgen. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.