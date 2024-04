Rapportcijfers GP van China 2024

Banden: S (9 laps) M (12 laps) H (5 laps) M (9 laps) H (26 laps)

Kwam over twee kwalificaties twintig plekken achter Alonso terecht. Kon Ocon niet bijhouden en werd dertiende in de sprint. Was in gevecht met Bottas bij de start van de GP en kwam goed weg nadat de stewards hem geen straf gaven voor het van de baan drukken van Hülkenberg. Was op weg naar punten, maar vergooide dat bij de herstart na de safety car door achterin Ricciardo te rijden. Het gas geven en remmen van Sainz en Alonso veroorzaakte een kettingreactie, maar Stroll was de enige die daarbij in de fout ging.

Rapportcijfer Motorsport.com 3 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 2.10 (495 inzendingen)